Come eliminare il grasso addominale con la dieta

Il grasso, a seconda della nostra conformazione fisica, tende a depositarsi in diverse parti del corpo. Se il grasso in particolare aumenta a livello addominale produce un aumento della circonferenza vita, ma soprattutto costituisce un campanello d'allarme in quanto il grasso viscerale, quello che sia accumula dentro la cavità addominale, è il più pericoloso per la salute. Ed è proprio da questo accumulo che deriva la classica pancia debordante e rotondeggiante.

Questo grasso è il grado di interferire col lavoro metabolico svolto da organi molto importanti quali fegato e pancreas. In particolare sulla base dei dati dell'Oms una circonferenza vita superiore a 88 cm per la donna e 102 cm per l'uomo aumenta il rischio di patologie cardiovascolari, sindrome metabolica, ipertensione diabete di tipo 2. Il grasso però presenta anche delle differenze di genere per così dire: la conformazione ginoide, come dice il nome stesso, è tipicamente femminile e in questo caso il grasso è concentrato soprattutto nella zona dei glutei e gambe, perciò la conformazione fisica si definisce a "pera". Mentre la conformazione fisica androide, detta invece a "mela" riguarda l'uomo in cui la massa adiposa interessa soprattutto l'addome e il torace. Tuttavia molto dipende dall'assetto ormonale prevalente in quanto vi possono anche essere donne con una tipologia androide e viceversa uomini con una tipologia ginoide.

Cosa fare per eliminare il grasso addominale

Potremmo pensare che per evitare questo accumulo di grassi nel corpo sia sufficiente rimuovere i grassi dalla nostra dieta. In realtà si tratta di un approccio piuttosto sorpassato e datato perché non possiamo mettere i grassi tutti sullo stesso piano. Ad essere limitati sono senza dubbio grassi saturi e quelli trans che troviamo in alimenti che consumiamo quotidianamente, quali merendine snack e prodotti già pronti.

Ma in realtà è lo zucchero che dobbiamo tenere sotto controllo perché se in eccesso viene trasformato in grasso dal nostro organismo. Questo avviene perchè lo zucchero è la più importante risorsa energetica di cui disponiamo, per cui se non vi attingiamo con un'attività fisica che richiede energia, gli zuccheri vengono trasformati e immagazzinati sotto forma di lipidi: ecco spiegato come avviene l'accumulo di grasso.

Cosa fare per ridurre il grasso addominale in eccesso

Aumentiamo il consumo di alimenti che contengono fibre. In questo modo ci sentiamo sazi e quindi mangiamo di meno. Le fibre le troviamo nella frutta e nella verdura e anche nei legumi e nei cereali purché integrali.

Come già detto, è importante limitare non solo gli zuccheri semplici ma anche i cereali raffinati. Pertanto pasta e pane non integrali, bevande zuccherate, succhi di frutta, dolci dovrebbero essere drasticamente ridotti.

Da eliminare i grassi trans che troviamo soprattutto negli alimenti lavorati industrialmente ad esempio merendine e piatti pronti.

Consumiamo più spesso fagioli, mandorle, olio di oliva, salmone, e avocado in quanto questi alimenti hanno l'interessante proprietà di evitare i picchi glicemici nel sangue, ovvero l'innalzamento dello zucchero. Questi alimenti sono nutrizionalmente completi in quanto ci apportano un ottimo mix di proteine fibre e grassi benefici. Gli alimenti che accelerano il metabolismo sono quindi i legumi, le verdure la frutta, le carni bianche e il pesce.