Come far passare il bruciore di stomaco

Non è inusuale soffrire di disturbi allo stomaco che possono essere sotto forma di bruciore o anche dolori più importanti. Il Malox è un farmaco indicato che tuttavia dovrà essere assunto sotto prescrizione medica: attenzione alle controindicazioni. Immancabili, per le forme di fastidi più lievi, i rimedi naturali.

Fastidi che si presentano in maniera lieve, mai sottovalutarli

Fastidi e dolori allo stomaco purtroppo accomunano tutti, spesso appaiono come fitte o sensazione di gonfiore e anche pesantezza. Nella maggior parte dei casi questi si presentano in maniera lieve; tuttavia, in qualche occasione provocano dolore importante tanto da rivolgersi al proprio medico curante o anche ad uno specialista che vi consiglierà per il meglio: il Maalox, ad esempio, è un farmaco consigliato. Spesso sono le abitudini alimentari sbagliate a provocare questi disturbi e con dei piccoli accorgimenti potremo trovare sollievo e risoluzione ai fastidi citati.



Alimentazione e stress sono cause importanti

Certamente per il bruciore di stomaco cause il pensiero va all’alimentazione anche se lo stress può provocare allo stesso modo i disturbi più conosciuti che magari sono invalidanti e pure recidivanti. Il cibo che assumiamo durante i pasti della giornata, comunque, dovrà essere scelto con cura, evitando tutti quegli alimenti che potrebbero acuire i disturbi dello stomaco e dell’intestino. Piccoli pasti durante il giorno sono assolutamente consigliati, preferendo una cena leggera anche perché in quelle ore la digestione risulta essere più lenta e questo potrebbe provocare dolori. Avete mai avuto, nei sintomi bruciori di stomaco, quella sensazione di pesantezza dopo la cena? Ecco, proprio lì bisognerà cambiare abitudine di alimentazione.



Divieto assoluto di sugo, bibite gassate e gomme da masticare

Proseguendo, che dire delle famose bevande gassate? Assolutamente da evitare così come l’amato caffè, un totem per noi italiani e, per bruciore di stomaco cosa mangiare, i cibi fritti e anche grassi. Attenzione: la pasta è sinonimo di cultura culinaria del nostro Paese ma il sugo va evitato: assumendo questi elementi, a cui possiamo aggiungere anche gli agrumi, aumenterebbe la produzione di acido. Capitolo alcol e fumo: qui in molti potrebbero sobbalzare dalla sedia perché proprio a causa loro l’acidità ha campo libero. Evitare assolutamente, così come è da dimenticare il chewing-gum che aumenta acido e gas all’interno nello stomaco.





Dosare bene il condimento, sì ad una alimentazione giusta e oculata



Chi legge solo una serie di negazioni, sbaglia evidentemente. Questi consigli sono a favore di una alimentazione sana, volta alla protezione dello stomaco e quindi del fisico intero. Passeggiare dopo i pasti sarebbe un’attività da fare con una certa regolarità così come è fortemente sconsigliato andare a letto subito dopo i pasti. Anche il condimento recita un ruolo diremmo fondamentale: bisognerà evitare un’esagerazione in questo senso, molte volte invece vediamo piatti in cui olio e sale abbondano in maniera sconsiderata.

Malox farmaco consigliato, spesso però sono utili anche i rimedi naturali

Abbiamo in precedenza accennato al Malox come farmaco utilizzato ma anche alle forme più lievi di disturbi fastidi allo stomaco e anche all’intestino. Ebbene in questi casi per il bruciore stomaco rimedi possono essere utili anche diversi espedienti naturali come una buona tisana alla camomilla, la valeriana, la melissa e ancora diverse altre piante rinfrescanti e ovviamente calmanti. C’è anche chi utilizza il vecchio metodo della nonna che prevede la borsa dell’acqua calda sullo stomaco e chi invece si rifà a prodotti a base di erbe, sempre a tisane o gocce, per un aiuto concreto a far sparire quei fastidiosi dolori. E ancora, avete mai provato a bere un bicchiere di acqua tiepida al mattino appena svegli o la sera prima di dormire?

Assumerlo secondo prescrizione, attenzione alle controindicazioni

Se invece volessimo tornare al vostro medico di fiducia e al Maalox che potrebbe prescrivervi, bisognerà sapere che la dose raccomandata per gli adulti da 18 anni in su è 2-4 compresse per 4 volte al giorno da assumere fino a un’ora dopo i pasti e prima di addormentarsi. Chiaramente ci sono delle controindicazioni per l’utilizzo di questo medicinale: è assolutamente vietato se si soffre di porfiria, problemi ai reni, in presenza di un organismo deperito a causa della cachessia e evidentemente a chi è sotto i 18 anni. Grosse precauzioni dovranno essere prese dalle donne in gravidanza per cui è sempre consigliato parlare con il proprio medico di fiducia.



Il contatto col medico di fiducia è sempre consigliato

Insomma, diverse sono le soluzioni per combattere dolori e fastidi, da quelli più lievi quelli più importanti. Non commettete l’errore di aspettare, se capite che la situazione non porta ad un miglioramento attivatevi subito per intervenire con i rimedi di cui sopra. Lo stomaco è una parte fondamentale e anche lo stress può influire in maniera importante sul suo funzionamento e sui fastidi che ne possono conseguire. Alimentazione adatta quindi ma anche una vita regolare per limitare al massimo qualsiasi problema.

Maalox soluzione ideale

Non aspettate! Qualora si presentassero questi disturbi contattate il vostro medico di fiducia e, seguendo la giusta terapia, assumete il farmaco adatto come, ad esempio, il Maalox per un efficace sollievo.