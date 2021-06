Dieta in vacanza? I consigli per non ingrassare

Sia che andiate al mare o in montagna o a visitare le città d’arte di cui è ricca l’Italia, ed anche e soprattutto se decidete di fare tour enogastronomici, il pericolo che correte è tornare a casa con alcuni chili di troppo. Quale dieta seguire in vacanza? Ecco i nostri consigli per non ingrassare.

Poco male se siete normopeso e di giovane età, ma se siete sovrappeso e avete superato gli “anta” disfarsi di 3 o 4 chili in autunno non sarà facile. In vacanza possiamo godere di diversi tipi di “piacere”, ma sicuramente il più gettonato è quello della tavola. Privarsi dei piaceri della tavola nelle regioni italiane è un delitto, ma per il nostro fisico e la nostra salute è bene mangiare quantità modeste di cose buonissime, senza abbuffarsi, e cogliere l’occasione del tempo libero per smaltirle subito. Mangiare sano mentre si viaggia o si è in vacanza è spesso difficile: eccovi di seguito alcuni consigli per seguire una sana alimentazione anche lontano da casa per non prendere peso

Ti stai chiedendo come mangiare sano mentre viaggi? Mangiare sano in viaggio può essere una vera sfida. Quando si viaggia, la routine è sradicata, si mangia di più fuori e si ha meno tempo per pianificare pasti sani. C’è anche meno tempo per assicurarsi di avere una nutrizione adeguata ed evitare il cibo spazzatura.

Dieta in vacanza senza ingrassare

Mangiare sano in vacanza senza prendere peso non è impossibile basta essenzialmente pensare alla pianificazione e a un po’ di forza di volontà. È anche molto più facile attenersi a una dieta sana quando si fanno scelte alimentari, o almeno si restringono le opzioni alimentari, prima di partire.

Stilare un piano prima di partire

Prima di partire per il tuo viaggio, fai un piano alimentare per stabilire cosa mangiare senza rischiare di prendere peso. Pensa a dove alloggerai, di quali pasti e spuntini avrai bisogno, per quanto tempo sarai lì e i tipi di cibo che avrai a disposizione. Avrai accesso a un frigorifero o a un microonde, o anche a una cucina completa? Avrai molti ristoranti nelle vicinanze o la selezione è davvero limitata? Avrai bisogno di cibo per un viaggio in aereo o per un lungo viaggio in macchina? Il tuo piano alimentare non deve necessariamente essere un menu minuto per minuto (anche se potresti farne uno), ma avere un’idea approssimativa dei tipi di cibo e di dove li troverai, ti aiuterà a mangiare in modo più sano.

Come mangiare sano in vacanza: l’alloggio

La scelta dell’alloggio ha un impatto enorme sulle tue abitudini alimentari. Per esempio, avrai difficoltà a mangiare bene se sei bloccato in una piccola stanza d’albergo senza microonde o frigorifero, o se sei lontano da ristoranti e negozi di alimentari con opzioni sane. Anche se non hai una cucina completa a tua disposizione, un microonde e/o un frigorifero possono rendere il mangiare sano molto più facile. Basta fermarsi in un supermercato o in un minimarket ben fornito e caricare il tuo frigorifero con prodotti sani.

Le colazioni sono particolarmente facili, dato che puoi prendere frutta, yogurt e farina d’avena quasi ovunque nel mondo. Per rendere la vita ancora più facile e a seconda di dove ti trovi nel mondo, potresti anche ordinare Amazon Fresh o un’altra consegna di generi alimentari nella tua stanza d’albergo o nel tuo appartamento.

Come non ingrassare in vacanza: i ristoranti

Mangiare al ristorante può essere una vera sfida quando si cerca di capire come mangiare sano in viaggio. Le porzioni dei ristoranti sono di solito grandi e i piatti sono spesso pieni di sale, grassi, zucchero e calorie.

Il primo passo per mangiare più sano al ristorante è quello di pianificare in anticipo quali ristoranti visitare, e cercare di scegliere ristoranti con una gamma di opzioni salutari. Una volta che hai scelto i ristoranti, dai un’occhiata al menu (online se possibile), e poi scegli le opzioni più sane prima della tua visita. Se leggi il menu prima di andare e scegli il tuo cibo in anticipo, è meno probabile che tu ordini impulsivamente un piatto meno salutare. Pre-selezionare ciò che si vuole mangiare, o avere alcune opzioni preselezionate prima ancora di sedersi, aiuterà ad evitare quegli ordini d’impulso che sono spesso la rovina del mangiare sano.

Consigli per mangiare sano al ristorante

Fare uno spuntino sano prima di cenare fuori può ridurre la possibilità che tu ordini impulsivamente qualcosa di malsano per fame. Inizia il tuo pasto con un bicchiere d’acqua per renderti un po’ più pieno, il che può ridurre la quantità che mangi.

- Non abbiate paura di chiedere (educatamente) al vostro cameriere delle sostituzioni. La maggior parte dei ristoranti sarà lieta di sostituire le patatine fritte con un’insalata o di mettere il condimento a lato.

- Puoi anche dividere il dessert per ridurre le calorie, evitare di sovradimensionare le tue porzioni, chiedere una mezza porzione, e saltare le bevande dolci e gli alcolici.

Come non ingrassare in vacanza: gli spuntini da viaggio

Alcuni cibi sani sono più adatti di altri ai viaggi in macchina. Cerchiamo di evitare tutto ciò che è troppo puzzolente o disordinato, e ci concentriamo su cibi che sono facili da mangiare con le mani.

Un Suggerimento! Puoi portare una selezione molto più ampia di cibi sani se porti con te una borsa frigo piena di ghiaccio. Una borsa frigo con i lati morbidi è più facile da mettere in macchina ed è anche più comoda quando ci si siede accanto. Si ripiega anche quando è vuoto, quindi è un gioco da ragazzi riporlo fuori dai piedi. Gli spuntini per un viaggio in macchina generalmente rientrano in due categorie: spuntini che si possono preparare a casa, e spuntini che si raccolgono nei minimarket o nelle stazioni di servizio lungo la strada.

Preparare gli spuntini a casa per evitare di prendere peso in vacanza

Se il tuo viaggio su strada è abbastanza breve e hai un po’ di tempo prima di partire, preparare spuntini e persino pasti, prima del tempo può significare scelte molto più sane.

Spuntini sani al supermercato

Il minimarket medio o la stazione di servizio sono pieni di intrugli salati, zuccherati e pieni di caffeina. Può essere una sfida trovare qualcosa da mangiare in una stazione di servizio che non sia pieno di calorie e grassi cattivi.