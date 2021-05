Come perdere 5 kg in 15 giorni

Non esistono ricette o formule magiche per dimagrire. Perdere peso, in questo caso 5 kg in 15 giorni, è un obiettivo possibile se seguiamo una dieta bilanciata a ridotto indice glicemico e pratichiamo dell'attività fisica. In effetti soprattutto in vista dell'estate desideriamo perdere peso rapidamente. Tuttavia una dieta troppo restrittiva o ipocalorica potrebbe farci sentire molto stanchi nel corso della giornata oppure esporci ad attacchi di fame improvvisa. Secondo gli esperti, per favorire la perdita di peso, è fondamentale conoscere l'indice glicemico degli alimenti. Ovviamente come per qualsiasi altra dieta, consigliamo sempre di consultare un medico un nutrizionista che potrà suggerirci tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere il nostro obiettivo.

Dimagrire abbassando l'indice glicemico degli alimenti

L'indice glicemico indica la velocità con la quale gli alimenti rilasciano lo zucchero nel sangue. Più un alimento ha un indice elevato e più viene a costituire una riserva di grasso per l'organismo. In particolare sono alimenti ad alto indice glicemico e quindi da evitare in una dieta dimagrante: pane bianco, biscotti, croissant, riso bianco con patatine, patate fritte, zucchero. Sono invece alimenti a basso indice glicemico: legumi, verdure verdi, soia, semi oleosi, pesce, carne e uova. In particolare il pesce e la carne magra quindi pollo tacchino o coniglio, sono alimenti ideali in una dieta dimagrante perché ci apportano una buona quantità di proteine e soprattutto il pesce contiene grassi utili per la salute. Uno degli accorgimenti da seguire è di associare alimenti a basso indice glicemico con altri alimenti a basso indice glicemico o bruciagrassi.

Gli alimenti per dimagrire 5 kg in 5 giorni

Tenendo conto dell'indice glicemico di cui vi abbiamo parlato nel precedente paragrafo, adesso ci occupiamo degli alimenti che possiamo inserire nella dieta per perdere 5 kg in 15 giorni.

Pasta e riso integrali. La pasta integrale presenta un IG inferiore (50) rispetto a quella raffinata (75). L'indice glicemico del riso dipende molto dalla varietà che scegliamo. Il riso bianco classico possiede un indice glicemico molto elevato quindi dovrebbe essere evitato a favore di quella di quello basmati, del riso integrale o del riso selvatico.

I legumi hanno un indice glicemico molto basso e non possiedono grassi.

La frutta grazie alla presenza delle fibre abbassa l'indice glicemico complessivo dei nostri pasti. Da evitare però quella troppo zuccherina, ad esempio le banane e l'anguria.

La lattuga, come tutti i vegetali, possiede un indice glicemico quasi nullo. In particolare se consumata cruda può abbassare l'indice glicemico dell'intero pasto.

La soia, oltre ad aver un Ig molto basso, contiene anche buoni acidi grassi e proteine vegetali.

In particolare poi alcuni alimenti dal basso indice glicemico ci aiutano a smaltire con più facilità i grassi e quindi ne prevengono l'assorbimento. Ci riferiamo in particolare alla cannella, limone, cipolle, soia, tè verde o nero.

Per ottenere i risultati migliori praticate dell'attività fisica, ad esempio una camminata di 30 minuti al giorno con passo svelto è sufficiente.

Dieta per perdere 5 kg in 15 giorni: esempio di menù giornaliero

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali con un cucchiaino di marmellata oppure uno yogurt magro e un pugno di cereali integrali.

Come spuntino la mattina: un frutto fresco di stagione oppure una spremuta di arancia senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: pasta al pomodoro integrale (70 grammi) accompagnato da insalata mista e un frutto a scelta.

Spuntino nel pomeriggio: un frutto fresco o uno yogurt magro.

Cena: pollo con riso basmati uno yogurt magro oppure un’insalata di verdure e del pesce cotto al vapore.

In questo modo in 15 giorni combinando le proteine magre, le verdure e gli alimenti a basso indice glicemico possiamo perdere 5 chili. Ma come fare a non recuperabili altrettanto rapidamente? Secondo gli esperti dobbiamo fare una dieta di mantenimento che consiste nel reintrodurre per gradi gli alimenti che hanno un indice glicemico medio, ad esempio le patate e in ogni caso proseguire con questa preferenza degli alimenti a basso indice glicemico rispetto a quelli con elevato indice glicemico.