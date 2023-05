Come perdere peso in primavera con la Camminata veloce

La camminata veloce è il modo più salutare ed economico a nostra disposizione per perdere peso e restare in forma. La primavera è la stagione ideale per poter dare inizio a quest’attività, alla quale possono dedicarsi persino le persone più pigre. È bene sottolineare come per perdere peso e tonificare il proprio corpo occorra optare per un mix di allenamento regolare e dieta sana. L'ideale è praticare questo tipo di esercizio fisico tutti i giorni



Camminata veloce

Anche se il maltempo imperversa in alcune regioni italiane, siamo ufficialmente nella primavera e, sicuramente, le belle giornate non tarderanno ad arrivare. Il loro arrivo, però, dovrà essere per noi un incentivo a migliorare noi stessi, prendendoci meglio cura della nostra salute, sia fisica che mentale.D’altra parte, preservare il proprio benessere psicofisico è estremamente importante e non solo per fini estetici. La salute fisica, infatti, ci consente di monitorare l’andamento di alcune patologie e prevenirne tante altre, associate, tra le altre cose, proprio all’aumento di peso.



Modificare il proprio stile di vita, dunque, è fondamentale per preservare il proprio benessere psicofisico e questo nuovo approccio ha inizio a partire, in primis, dall’alimentazione e dall’attività fisica, come, ad esempio, la camminata veloce, pratica, economica e alla portata di tutti.

Camminata veloce: i consigli

La camminata veloce è la migliore attività fisica sulla quale fare affidamento per perdere peso e restare in forma, con particolare riferimento sia alla salute fisica che alla salute mentale. Prima di tutto, questa è una forma di allenamento economica. Non serve per forza iscriversi in palestra. In secondo luogo, questa è anche una forma di allenamento pratica e versatile. Chiunque può approcciarsi alla camminata veloce, con particolare riferimento sia alle persone poco sportive e sia alle persone più pigre.

La maggior parte delle persone, sicuramente, potrebbe lamentare di non avere tempo a sufficienza, a causa degli impegni di lavoro o di studio.



La verità è che ogni attività della nostra vita potrebbe diventare un pretesto per approfittare della camminata veloce. Nonostante gli impegni quotidiani, infatti, capita di dover andare a fare la spesa e, se non è tutti i giorni, sicuramente ci si reca al supermercato almeno un paio di volte alla settimana. Bene, in questo caso, piuttosto che andare con la macchina, si potrebbe andare a piedi! Si potrebbe andare a piedi anche al lavoro o all’università, oppure, ancora, si potrebbe optare per le scale invece dell’ascensore.

Sicuramente, quando si parla di camminata veloce, infine, ci si domanda quanto il nostro passo dovrebbe essere spedito per perdere peso. In verità, l’importante è che il passo sia piuttosto sostenuto, poi, serve solo un abbigliamento e delle calzature comode e una strada sicura per poter dare inizio al vostro allenamento.

Gradualmente, sarete voi stessi a decidere quanto e quando accelerare. Il movimento stimola il metabolismo e un metabolismo che lavora bene aiuta nella perdita di peso. Per mantenere i risultati raggiunti, infine, si consiglia di camminare per almeno mezzora al giorno, tre volte alla settimana.

La camminata veloce (o fitwalking):

può essere praticata da tutti;

è gratuita, semplice e veloce;

non necessita di strutture o attrezzature particolari.

Bastano un buon paio di scarpe da ginnastica ed un abbigliamento comodo e si è subito pronti.

aiuta ad ottimizzare lo smaltimento delle calorie;

aiuta a perdere peso, ma preserva la massa magra.