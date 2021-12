Come prendersi cura della Stella di Natale ? è la domanda che ci poniamo ogni anno di questi tempi. Siamo abituati a chiamarla Stella di Natale, ma il suo vero nome è Euphorbia Pulcherrima: le sue caratteristiche foglie (anche se potrebbero sembrare fiori) di un rosso acceso l'hanno resa un pianta gettonatissima per il periodo natalizio. E’ una pianta originaria delle colline messicane che grazie alla sua fioritura invernale di colore rosso è diventata un simbolo natalizio.

La Stella di Natale, o Poinsettia, è uno dei regali più classici che possiate ricevere o donare durante le festività natalizie. E' importante scegliere una pianta di buona qualità; le foglie devono essere turgide e di un bel verde intenso; prendendo in mano il vaso e dandogli un leggero colpo lateralmente le foglie non devono cadere.

Anche i fiori sono un importante indicatore per capire se la pianta è di buona qualità.

Scopriamo dei consigli utili che ci aiuteranno a capire come curare la stella di Natale e riuscire così a conservarla in salute e a farla durare a lungo

Per sapere come curare la stella di Natale bisogna fare attenzione soprattutto alle temperature più indicate e garantire alla pianta il giusto grado di illuminazione. Bisogna sapere, infatti, che la stella di Natale è originaria del Messico ed è abituata a un clima mite e a delle temperature costanti

Quali cure colturali riservare alla Poinsettia dopo le feste.

Fino al termine dell’inverno sistemate la Stella di Natale in un ambiente luminoso con temperature comprese tra i 15 °C e i 21 °C, tenendola a debita distanza da fonti di calore e da correnti d’aria.

Bagnatela con costanza ogni volta che lo strato superficiale del suolo inizia a asciugarsi, così che il terreno possa essere sempre moderatamente umido.

A fine inverno questa pianta da interno inizia a perdere le foglie, potate gli steli tagliandoli a 15 cm da terra.

Come curare la stella di Natale in casa? temperatura e luce giusta

Se volete mantenere a lungo le vostre stelle di Natale è importante sapere che la temperatura ideale per queste piante è di circa 16-18 °C. In ogni caso le temperature superiori a 20°C faranno soffrire le nostre piante, in particolare se associate a una ridotta umidità dell’ambiente.

Inoltre, a differenza di quanto si può pensare, anche il freddo è un nemico di queste piante, per cui non si dovrebbero mai tenere in un ambiente con temperature al di sotto dei 12-15°C. Proprio per questo è importante che venga mantenuta come pianta da interno per tutto il corso dell’inverno, stando sempre attenti che la temperatura non si alzi eccessivamente e tenendola, quindi, lontana da fonti di calore diretto. Per evitare gli sbalzi di temperatura è bene evitare di posizionare la pianta vicino a finestre o porte e di spostarla con frequenza. Ricordate che la stella di Natale ha bisogno di luce, ma non ama la luce diretta del sole, per cui il posto ideale in casa sarà una stanza luminosa e bisognerà ricordarsi di girare periodicamente la pianta in modo che riceva la luce da tutti i lati.

Stella di Natale: come curarla

La frequenza con cui annaffiare la stella di Natale dipende dalla temperatura e dal periodo dell’anno, è importante che il terreno non si asciughi mai completamente e allo stesso tempo bisogna evitare che diventi fradicio. Occorre fare attenzione anche all’acqua nel sottovaso eliminando sempre gli eccessi per evitare che l’acqua ristagni nelle radici. Per mantenere l’umidità si può anche posizionare della ghiaia o dell’argilla espansa nel sottovaso.