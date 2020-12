Come preparare la tisana alla cannella per bruciare i grassi e regolare gli

La tisana alla cannella è una gustosa bevanda, dall’aroma gradevole molto facile da preparare e molto apprezzata soprattutto durante i mesi più freddi. La cannella è una spezia che ha eccellenti proprietà terapeutiche e può aiutarci, tra le altre cose, a regolare gli zuccheri nel sangue e alleviare le infiammazioni. Anticoagulante naturale, migliora la circolazione sanguigna, combatte i dolori articolari, rafforza la memoria e la capacità cognitiva, placa gli impulsi legati alla fame nervosa, aumenta il senso di sazietà. Essa, inoltre, riduce il colesterolo cattivo, ha proprietà antibatteriche, antifungine, antisettiche, è indicata contro Escherichia coli e candida, per stimolare il sistema immunitario, contro diabete e iperglicemia. La tisana alla cannella riduce la formazione di gas addominali, facilita la digestione, sgonfia la pancia e, data la sua azione termogenica, aiuta a bruciare più in fretta i grassi, per cui facilita la perdita di peso.

Miele e cannella. La nostra dispensa naturale si compone di ingredienti che possono tornare utili in diverse occasioni. Nel caso ad esempio si voglia velocizzare il metabolismo in modo tale da favorire la perdita di peso (sempre in un contesto di regolare attività fisica e alimentazione controllata), non dovremmo mai farci mancare una spezia come la cannella e del miele biologico.

La combinazione di questi due ingredienti aiuta a bruciare i grassi grazie soprattutto all’azione dell’aldeide cinnamica, principio attivo presente nella cannella che stimola la termogenesi, un processo che produce calore e di conseguenza migliora il metabolismo lipidico, tiene a bada il colesterolo e i trigliceridi. Un’altra dote molto importante della cannella e utile anche a chi deve perdere peso è la sua capacità di tenere a bada gli zuccheri nel sangue

Come preparare la tisana di cannella?

Per preparare la tisana alla cannella porta ad ebollizione 2 bastoncini di cannella o, in alternativa, versa della cannella in polvere nell’acqua bollente, fai intiepidire e filtra prima di bere. Puoi aggiungere il succo di mezzo limone per migliorare il sapore e aumentare i benefici. Brucia il grasso. Alcuni composti della cannella ci aiutano ad aumentare la combustione del grasso, soprattutto quello addominale. La tisana alla cannella ha un’azione termogenica, che accelera la perdita di peso.

Regola gli zuccheri. Un composto contenuto nella cannella attiva i ricettori di insulina nelle cellule, aiutando a ridurre le fluttuazioni di zuccheri nel sangue del 30%. E’ una eccellente bevanda per chi soffre di diabete, che migliora anche l’umore e dà energia.

Allevia le infiammazioni. I polifenoli della cannella possono calmare le infiammazioni delle cellule, combattendo contro gli effetti dei radicali liberi. Inoltre, può ridurre il rischio di soffrire di malattie cardiache. Quando assumerla e per quanto tempo Ci sono due correnti di pensiero riguardo a quando sarebbe meglio assumere la tisana di miele e cannella. C’è chi ritiene utile berla solo a stomaco vuoto per ottenere il massimo dei benefici, dunque al mattino a digiuno e la sera prima di andare a dormire e chi è convinto invece che favorisca meglio il metabolismo se assunta prima dei pasti (15-20 minuti prima). Diciamo che potete sperimentare entrambe le opzioni e proseguire con quella con cui vi trovate meglio. Considerate che bere questa tisana più ravvicinata ai pasti può aiutare anche la digestione. Quindi, se oltre a dare uno stimolo al metabolismo intendete favorire il lavoro dello stomaco, vi suggeriamo di optare per la seconda modalità di assunzione. Il tempo minimo per cui bisognerebbe bere questa tisana con costanza in modo da poter vedere qualche risultato è di una settimana ma potenzialmente si può assumere sempre, anche ogni giorno, per circa un mese facendo poi una pausa di una settimana o due prima di riprendere. Questo però a patto di godere di buona salute e di non avere problemi che potrebbero peggiorare se si assumono gli ingredienti con cui è preparata (soprattutto il miele). In caso di dubbi consultate sempre il vostro medico di fiducia che conosce la vostra condizione di salute nello specifico.