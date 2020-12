Come rafforzare difese immunitarie con i rimedi naturali e gli integratori

Il buon funzionamento delle nostre difese immunitarie è di fondamentale importanza per il mantenimento del benessere dell'intero organismo. Talvolta, però, il nostro sistema immunitario potrebbe trovarsi in difficoltà e non riuscire a svolgere appieno le sue funzioni protettive. Le cause di ciò possono essere molteplici, dallo stress e la stanchezza fino ad arrivare a fattori di natura patologica. Come aumentare le difese immunitarie? Basta poco per salvaguardare la salute e rafforzare le difese immunitarie: anche un'alimentazione sana ed equilibrata, un buon sonno e un pò di sport possono rivelarsi fondamentali. Se tutto ciò non basta intervengono in nostro aiuto tanti rimedi naturali specifici come gli Integratori. Scoprite tutti quali sono.

Difese immunitarie basse, quali sono i sintomi?

Il sistema immunitario ha il compito di proteggere il nostro organismo da attacchi di virus e batteri. Avere le difese immunitarie basse significa esporsi più facilmente a infezioni e malattie. Ma perché si abbassano? I fattori sono moltissimi, tra i più comuni ci sono i cambiamenti di temperatura, lo stress e le cattive abitudini alimentari. Gli integratori naturali per le difese immunitarie possono esserti di grande aiuto, soprattutto se assunti nei cambi stagionali!

Con gli esami del sangue è possibile valutare la concentrazione di globuli bianchi nel sangue (conta leucocitaria), se il valore totale è inferiore a 4000 cellule per mm3 di sangue si parla di difese immunitarie basse e l'organismo è maggiormente esposto al rischio di ammalarsi. In generale, comunque, in alcuni periodi della vita è possibile sentirsi stanchi ed essere più vulnerabili all'attacco dei germi. Possiamo sospettare un abbassamento delle difese immunitarie in presenza di questi sintomi:

Febbre o febbricola

Stanchezza

Astenia e senso di debolezza

Dolori muscolari e scheletrici

Caduta dei capelli

Eruzioni cutanee

Mal di testa

Quando l'abbassamento delle nostre difese non è causato da malattie o condizioni patologiche particolari, o semplicemente quando abbiamo bisogno di rafforzare il nostro sistema immunitario, il ricorso ad alcuni tipi di rimedi naturali ed integratori che li contengono potrebbe rivelarsi utile.

Le più importanti abitudini quotidiane per tenere lontani virus e batteri sono:

Mangiare frutta, verdura e assumere fermenti lattici;

Ridurre lo stress;

Assicurarsi un buon riposo notturno;

Praticare una sana attività sportiva.

Se tutto ciò non basta intervengono in nostro aiuto tanti rimedi naturali specifici che mirano a rinvigorire le nostre difese. Ci sono sia piante medicinali come l'echinacea o l'uncaria sia sostanze naturali come la propoli e la rosa canina.

Gli integratori per le difese immunitarie con echinacea

L'echinacea è una pianta erbacea originaria del Nord America dalle benefiche proprietà sia antibatteriche che antinfiammatorie. La parte importante è la radice perché contiene polisaccaridi dalle note proprietà immunostimolanti.

Questa pianta contiene inoltre flavonoidi e derivati dell'acido caffeico che svolgono una potente azione antivirale. Cominciare ad assumere echinacea previene febbre, tosse e raffreddore. Esiste in varie composizioni:

Echinacea sciroppo

Echinacea in gocce

Echinacea in capsule

Echinacea in opercoli.

Gli integratori per le difese immunitarie a base di uncaria

L'uncaria è una pianta originaria dell'Amazzonia che migliora le difese grazie agli alcaloidi.

Previene la formazione di radicali liberi ed è un ottimo antidolorifico e cicatrizzante. Ideale anche per i disturbi dell'apparato digestivo e per i dolori muscolo-scheletrici. Si può assumere in diverse formulazioni:

Uncaria capsule

Uncaria tavolette

Uncaria opercoli

Gli integratori per le difese immunitarie con la curcuma

La curcuma è apprezzata per le note proprietà aromatizzanti in cucina, ma ha anche proprietà farmacologiche dovute alla curcumina. Questa pianta è potente nel combattere le infezioni e i radicali liberi che ossidano le nostre cellule, per questo ha un forte potere antinfiammatorio e immunostimolante. Aiuta inoltre la funzione digestiva ed epatica.

Integratori per le difese immunitarie a base di propoli

Propoli: da sempre ricostituente dell'organismo, favorisce grazie ai flavonoidi la sintesi degli anticorpi. La sua capacità di stimolare le difese immunitarie aiuta a prevenire le malattie da raffreddamento (influenza, raffreddore e tonsilliti). Possiede inoltre proprietà antimicotiche. Si può assumere in diverse formulazioni:

Propoli in tavolette

Propoli in bustine

Propoli in compresse effervescenti.

Integratori per le difese immunitarie a base di rosa canina

La rosa canina, oltre ad essere un forte antinfiammatorio è anche un valido rimedio nella prevenzione delle allergie e delle congiuntiviti. Le sue bacche sono ricche di vitamina C e i suoi germogli hanno importanti funzioni immunostimolanti. Inoltre si distingue per la sua forte carica antiossidante grazie ai potenti bioflavonoidi. Se ne può beneficiare in diversi modi:

Rosa canina in capsule

Rosa canina in compresse masticabili

Marmellata biologica alla Rosa canina

Tisana alla Rosa canina

Integratori per le difese immunitarie con fermenti lattici

I fermenti Lattici sono amici della nostra salute e contribuiscono a proteggere il nostro organismo ripristinando l'equilibrio soprattutto a livello intestinale e urinario. Un corretto e regolare utilizzo di fermenti lattici vivi, soprattutto con i cambi stagionali, fa da barriera verso i germi patogeni. Consigliati come:

Fermenti lattici in compresse

Fermenti lattici in bustine

Fermenti lattici in flaconcini

E tu hai deciso come potenziare le tue difese immunitarie?

Prima di ricorrere all'uso di rimedi naturali ed integratori per rafforzare le difese immunitarie è sempre bene chiedere il parere preventivo del proprio medico, a maggior ragione se si soffre di patologie, se ci si trova in particolari condizioni (ad esempio, gravidanza o allattamento al seno) e/o se si stanno seguendo terapie farmacologiche. Questo perché anche i prodotti naturali possono interferire con l'azione di farmaci e medicinali, possono causare effetti indesiderati e possono presentare controindicazioni all'uso.