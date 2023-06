Come ridurre lo stress: i cinque migliori integratori naturali

Chi soffre di stress, sa bene che questa problematica è una risposta del corpo e della mente a una situazione percepita come sfida, minaccia o pressione. È una reazione naturale e fisiologica che può essere causata da fattori esterni, come problemi lavorativi, relazioni interpersonali, problemi finanziari o eventi traumatici.

Quando siamo stressati, il corpo produce ormoni dello stress come il cortisolo, innescando una serie di reazioni fisiche e psicologiche, come: aumento della frequenza cardiaca, della pressione sanguigna e della respirazione, nonché una maggiore attivazione del sistema nervoso simpatico.

Quando lo stress diventa eccessivo o prolungato nel tempo, può avere effetti negativi sulla salute fisica e mentale, portando a disturbi come: ansia, depressione, problemi cardiaci, disturbi del sonno, problemi digestivi e indebolimento del sistema immunitario. È quindi importante trovare modi per gestire lo stress in modo sano, come l'esercizio fisico regolare, la meditazione, la socializzazione e l’aiuto di integratori naturali.

Nel prossimo paragrafo verranno svelati i 5 integratori naturali più risolutivi, in caso di stress.

Top 5 - Integratori naturali antistress

Tra gli integratori naturali più adatti per combattere lo stress, vi è sicuramente l’Ashwagandha, una pianta molto utilizzata nella medicina tradizionale indiana, ovvero l'Ayurveda. Questa pianta è considerata un adattogeno, una sostanza che aiuta il corpo ad adattarsi allo stress, a ripristinare l'equilibrio, a migliorare la funzione cognitiva, la salute del sistema immunitario e a promuovere un senso generale di benessere.

Segue poi il complesso vitaminico B, composto da otto vitamine idrosolubili (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 e B12) che svolgono un ruolo fondamentale nel metabolismo energetico del corpo. Sono coinvolte nella produzione di energia dalle proteine, carboidrati e grassi, nella sintesi degli ormoni, nella salute del sistema nervoso e nel mantenimento della pelle, dei capelli e delle unghie. Gli integratori di vitamina B sono indicati per coloro che hanno carenze o bisogni aumentati.

Non può mancare, inoltre, la Melatonina che in natura consiste in un ormone prodotto naturalmente dalla ghiandola pineale nel cervello. Gioca un ruolo fondamentale nella regolazione dei ritmi sonno-veglia e nel mantenimento di un ritmo circadiano sano. La melatonina viene spesso utilizzata in caso di disturbi del sonno o jet lag. Aiuta a ridurre il tempo necessario per addormentarsi e a migliorare la qualità del sonno, riducendo lo stress. È importante assumere la melatonina nel momento giusto e sotto la supervisione di un medico, poiché può influenzare i cicli sonno-veglia.

E se si parla di integratori naturali anti stress, non può mancare quello a base di L-triptofano, un amminoacido essenziale che il corpo utilizza per produrre la serotonina, un neurotrasmettitore coinvolto nella regolazione dell'umore, dell'appetito e del sonno. Viene anche utilizzato come integratore alimentare per promuovere il rilassamento, migliorare l'umore e il sonno, e per aiutare nel trattamento di disturbi come la depressione e l'ansia.

Ultimo, ma non per importanza, il Magnesio, un minerale essenziale coinvolto in oltre 300 processi enzimatici nel corpo. Gioca un ruolo chiave nel metabolismo energetico, nella contrazione muscolare, nella salute ossea, nel controllo dello stress e nella funzione cerebrale. L'integrazione di magnesio può contribuire a ridurre l'ansia, promuovere un sonno riposante e alleviare i crampi muscolari.