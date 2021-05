Pancia gonfia: come sgonfiarla con dieta e masticazione

Scopriamo insieme in questo articolo quali sono le cause della pancia gonfia e la dieta da seguire per sgonfiare la pancia. Ecco tutto quello che devi fare per sgonfiare la pancia velocemente e stare meglio con la dieta giusta e i consigli per una sana masticazione

La pancia gonfia e piena d’aria è uno dei disturbi più comuni ed è legata spesso alla necessità di consumare i pasti velocemente. Quindi, il primo consiglio è di evitare di consumare pasti abbondanti in pochi attimi.

Il ruolo della masticazione

Una delle grandi strategie per evitare questo problema è imparare a masticare lentamente e ritagliarsi il giusto tempo per l’alimentazione, ossia concedere almeno mezz’ora all’appuntamento con il cibo.

L’introduzione rapida di alimenti poco masticati tende a mettere a dura prova lo stomaco dove si svolgono tanti processi importanti per la digestione che richiedono tempo. Poi lo stomaco è collegato con il duodeno attraverso una valvola relativamente piccola, il piloro, che non consente il passaggio di grandi quantità di cibo. Se si esagera con la quantità e anche se si scelgono certi tipi di alimenti, lo stomaco fatica a svuotarsi e si ha questa sensazione di gonfiore e di stanchezza, i tipici sbadigli della digestione lenta.

La dieta

Per chi ha spesso la pancia gonfia, oltre a parlarne col medico, conviene che presti attenzione a certi alimenti. Ad esempio il sale in eccesso tende a far trattenere i liquidi nei tessuti.

Bisogna attenzione ai cibi che fermentano, come i legumi. Questo non significa eliminarli dalla dieta, ma allenarsi progressivamente ad assumerli con dosi crescenti. Importante è ridurre al minimo, se non eliminare, le bevande gassate.

Converrebbe limitare anche gli amidi e zuccheri fermentabili. In alcune persone poi potrebbe essere necessario anche gli zuccheri del latte come il lattosio non vengono scissi correttamente all’interno del tubo digerente. Di conseguenza questi zuccheri possono essere attaccati dai batteri intestinali, fermentare e quindi produrre una grande quantità di gas. Ciò avviene similmente anche quando si assumono in grande quantità dolcificanti, come il sorbitolo, che si trova nelle gomme da masticare.

Fondamentale è masticare lentamente, seguire una dieta varia come quella mediterranea, senza esagerare col sale e sfruttando invece le spezie. Sgonfiare la pancia velocemente: cosa mangiare in un giorno

Per renderti più semplice il lavoro, abbiamo pensato di suggerirti il menù, per una giornata dietetica all’insegna della leggerezza, utile a ridurre il gonfiore addominale e magari drenare i liquidi di troppo.

Colazione: ti suggeriamo una tazza di tè verde oppure una tisana allo zenzero o ai frutti rossi, così da iniziare la giornata con una carica di antiossidanti e principi attivi drenanti. Potrai completare la colazione con della frutta o, se preferisci, 2-3 gallette di riso.

Spuntini: ti consigliamo un frutto di stagione, preferibilmente come spuntino mattutino, e di una tisana drenante a base di bromelina, biancospino, tarassaco e pilosella nel pomeriggio.

Pranzo: via libera a consumo di carne bianca e pesce magro. Potrai arricchire il tuo pranzo con una vellutata di verdure, e dell’olio extravergine di oliva. Se invece, preferisci utilizzare dei carboidrati, ti suggeriamo il consumo di riso parboiled o basmati o di cereali, naturalmente gluten free, come il miglio.

Cena: consuma un piatto proteico a base di merluzzo, sogliola, petto di pollo, carne di tacchino o un taglio magro di vitellino. Utilizza insieme un contorno di verdure, preferibilmente lesse.

Ricordati, inoltre, di assumere almeno 2 litri di acqua, preferibilmente lontano dai pasti, e soprattutto con basso residuo fisso: in questo modo, l’attività drenante sarà garantita.