Con la dieta del finocchio perdi 5 chili e ti depurarti in una settimana

La dieta che ti proponiamo oggi è un regime alimentare che può aiutarti a perdere peso, ad appiattire la pancia e a disintossicarti. Favorisce la diuresi e ha una quantità di calorie davvero irrisoria: da sempre sua maestà il finocchio si annovera tra gli alimenti principali per chi vuole mangiare qualcosa di sano, gustoso e leggero al tempo stesso. E c’è chi giura che seguire una dieta basata esclusivamente su questo frutto consentirebbe di perdere peso in un batter d’occhio. Ma in cosa consiste la dieta del finocchio?

Si tratta di una dieta a base di finocchio, che è un ortaggio molto fresco e capace di depurare l’intestino.

Quel che è certo è che il finocchio (“Foeniculum vulgare”) ha importanti proprietà digestive e aromatiche, è ricco di vitamine A, B e C e di minerali e possiede proprietà depurative.

Lo si conosce in due varietà: il finocchio dolce e quello amaro o anche detto “selvatico” e il suo sapore particolare, simile all’anice, è dovuto alla consistente presenza di anetolo (circa l’80%), un’essenza con la quale si fanno la sambuca, il pastis, l’anisette francese o l’anis in Spagna.

Va precisato che questa dieta va seguito solo per una settimana e può far perdere fino a cinque chili.

La dieta del finocchio per perdere 5 chili

Il finocchio apporta davvero poche calorie, anche se contiene carboidrati, proteine e fibre. In genere è considerato un buon protagonista delle diete dimagranti perché aiuta ad accelerare la digestione dei grassi. Le fibre che contiene, poi, possono aiutare a superare occasionali attacchi di stitichezza. È anche raccomandato per i casi di pancia gonfia e flatulenza. I semi di finocchio, in particolare, sono ricchi di vitamina A, B, C e D, ma anche di minerali come potassio, fosforo, rame, zinco e magnesio.

L’acqua

È da sottolineare che la dieta del finocchio richiede il consumo giornaliero di almeno un litro e mezzo di acqua e di evitare nel modo più assoluto tutti gli snack, sia dolci che salati.

Menù settimanale della dieta del finocchio

La colazione è sempre uguale per tutta la settimana: un bicchiere di latte scremato con 30 grammi di cereali; oppure caffè o caffè d’orzo con due biscotti integrali; o anche caffè con uno yogurt e un frutto.

per lo spuntino di metà mattina o metà pomeriggio ci si tiene decisamente leggeri: una tisana al finocchio.

Dopodiché, giorno per giorno:

Lunedì

Pranzo: gnocchi di patate con pomodorini, 60 grammi di bresaola e 200 grammi di finocchi.

Cena: un hamburger alla griglia, mezzo finocchio con patate.

Martedì

Pranzo: 60 grammi di pasta con pomodori freschi e finocchi e 60 grammi di taleggio.

Cena: un petto di pollo alla pizzaiola e un’insalatina mista coi finocchi.

Mercoledì

Pranzo: 60 grammi di riso basmati ai finocchi e un’insalata cicoria e rucola.

Cena: un’orata al forno servita con una crema di finocchi e altre verdure.

Giovedì

Pranzo: mezz’etto di penne al pomodoro, più un’insalata di finocchi e arancia.

Cena (tutta fibre): crema di cavolfiore e patate, tortilla di finocchi e insalata di lattuga.

Venerdì

Pranzo: 50 grammi di spaghetti alle vongole e uno sfizioso gratin di finocchi al forno.

Cena: 200 grammi di pesce magro, 100 grammi di finocchio crudo, una pera.

Sabato

Pranzo: petto di pollo con cicoria e insalata di finocchi.

Cena: due etti di ricotta, insalata di finocchi e una mela.

Domenica

Pranzo: una porzione di lasagne con finocchio e prosciutto.

Cena: 150 grammi di pomodori crudi, 125 grammi di mozzarella magra e finocchi cotti in padella.



Importante: trattandosi di un regime ipocalorico, è altamente sconsigliabile oltrepassare la settimana di durata.