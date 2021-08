Consigli utili per svegliarsi presto al mattino e ben riposati

Per molti di noi alzarsi al mattino a un’ora decente non è facile: a volte perché si lavora o si studia fino a tardi e altre volte perché condizioni climatiche di freddo o caldo eccessivo ci portano a non riposare bene la notte.

Come si può allora svegliarsi presto al mattino? Ci sono una serie di accorgimenti che è possibile mettere in pratica per essere mattinieri e per mantenere questa routine senza problemi. Vediamo insieme quali.

Perché svegliarsi presto?

Per molti svegliarsi presto è un’impresa quasi impossibile: tuttavia riuscire a farlo comporta una serie di benefici che possono migliorare non solo la vita di tutti i giorni ma anche il lavoro. Quali sono allora i vantaggi di questo rituale?

Prima di tutto favorisce la perdita di peso, infatti, secondo alcune ricerche, chi si alza presto al mattino ha un BMI, quindi un indice di massa corporeo, più basso. Inoltre la qualità del sonno viene a essere notevolmente migliorata, in quanto chi si alza presto ha meno probabilità di soffrire di insonnia rispetto a chi si alza più tardi.

Un altro fattore di notevole importanza è anche la minore incidenza di malattie come la sindrome metabolica e quindi la possibilità di contrarre il diabete si riduce notevolmente.

Come impostare una routine

Ci sono, come dicevamo, delle regole base da seguire per raggiungere l’obiettivo di alzarsi presto al mattino. In primo luogo è opportuno impostare un orario fisso per andare a letto: il sonno, infatti, si svolge in cicli da 90 minuti ciascuno, per cui lo scopo è quello di svegliarsi alla fine di uno di questi.

Il minimo quantitativo di ore necessario per svegliarsi riposati sono sei o sette, per cui, se avete intenzione di svegliarvi alle 6.30 del mattino, per avere un numero adeguato di ore di sonno, dovrete andare a letto alle 23. In secondo luogo, dopo aver scelto la giusta sveglia, magari su un sito specializzato come https://assonnata.com/, è bene collocarla abbastanza distante dal letto in quanto, in caso contrario, potrete spegnerla molto velocemente.

Anche affacciarsi alla finestra è un buon modo per far sì che il corpo si risvegli pian piano, perché i benefici del sole saranno tanti. Bere acqua appena alzati e non il classico caffè è un modo per ritemprare il corpo dal sonno, in quanto è fondamentale mantenere una buona idratazione.

Avere un aiuto esterno, come uno o più podcast o video su YouTube che parlino del risveglio al mattino presto, può essere uno stimolo in più. In questo modo potrete venire a contatto con altre testimonianze: segnare tutti i progressi vi aiuterà inoltre a verificare che il metodo funziona e che state riscontrando effettivamente dei miglioramenti.

L’obiettivo è la spinta principale

Ciò che può stimolare ancora di più l’idea di alzarsi presto è certamente la serie di obiettivi giornalieri che avete intenzione di raggiungere. Una buona abitudine è quindi quella di creare un elenco di cose da fare durante il giorno, che possa essere la motivazione ad alzarsi dal letto.

Questo però non deve essere allo stesso tempo un deterrente dal fare altre cose come dedicarsi a momenti di svago, che sono sempre indispensabili per riposare il corpo e la mente. La sera precedente sarà importante preparare tutto il necessario per il lavoro, come gli abiti o anche la borsa con l’occorrente.

Fare questo implicherà anche il non avere pensieri durante la notte, per cui potrete riposare molto più serenamente, visto che è già tutto pronto per il giorno seguente.

Fare la doccia al mattino

Per essere subito pronti in pista, è consigliabile fare una bella doccia al mattino, calda d’inverno e fresca d’estate. Questo rituale sveglierà i neuroni e vi aiuterà a svegliarvi e a partire con il piede giusto al mattino.

Un altro aspetto da non trascurare in maniera assoluta è la qualità del sonno: se vi aiuta, ascoltate un po’ di musica rilassante o guardate qualche video di ASMR che sta tanto spopolando negli ultimi tempi. Andare a letto con la mente sgombra permetterà di sentirsi concentrati al mattino, perché le ore in cui avrete dormito saranno state effettive.

Opzioni come la camomilla, la valeriana o anche la melatonina sono naturali e ottime per conciliare un buon riposo ristoratore: andare a letto alla stessa ora ma vivere una situazione di dormiveglia, comporterà infatti sentirsi ancora più stanchi al mattino.