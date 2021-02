Coronavirus: l'ultima scoperta. Il test si fa con le caramelle

Oltre ai test molecolari e antigenici, c’è un nuovo modo per testare il coronavirus: uno studio della Ohio State University, infatti, sta testando un metodo insolito per sottoporre a screening le persone esposte al coronavirus, che prevede l’utilizzo di caramelle dure. Nonostante sintomi come tosse, febbre e mancanza di respiro siano comuni, tra i pazienti positivi, almeno l’86% riferisce una perdita dell’olfatto e le caramelle si sono dimostrate un ottimo sistema per scoprirlo.

L’esperimento, come previsto dai ricercatori dell’università americana, prevede l’utilizzo di otto caramelle dure dello stesso colore ma in gusti diversi. Ai partecipanti al test, in seguito, viene chiesto di identificare l’odore e il gusto delle caramelle ogni giorno e per 90 giorni in totale.

Così, se uno dei loro sensi sembra non funzionare, un’app li avviserà di entrare in quarantena e il soggetto verrà immediatamente sottoposto ai test classici per Covid-19, ovvero gli antigenici o molecolari.

Uno dei ricercatori coinvolti nel progetto, Christopher Simons, ha chiesto ironicamente: “A chi non piacciono le caramelle?”. Secondo il professore associato di scienza e tecnologia alimentare presso l’Ohio State si tratta dello “stimolo ideale”.

“Con il nostro metodo – ha aggiunto – scarti le caramelle e le annusi per valutare l’olfatto ortonasale e le metti in bocca per capire quanto è forte il sapore, valutando la componente retronasale.

Si valutano anche la dolcezza e l’acidità, che rappresentano la componente del gusto”.

Simons ha dichiarato di aver ideato l’esperimento in seguito a una vicenda personale: lui stesso ha avuto a che fare con la perdita del gusto e dell’olfatto dopo che lui e la sua famiglia sono risultati positivi al Covid-19 a seguito di un viaggio in Spagna a marzo, ma non ha mai sviluppato altri sintomi.

“Abbiamo rilevato fattori che potenzialmente indicano che il nostro metodo sarà uno strumento efficace per il monitoraggio a lungo termine”, ha concluso Simons.

Il team, al momento ha già ricevuto 305 mila dollari di finanziamento dal National Institutes of Health.