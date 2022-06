Corpo a pera: la dieta ideale per la prova costume 2022

Anche chi ha un corpo a pera tende ad ingrassare ed è per questo che è importante seguire la dieta giusta per superare la prova costume a pieni voti. Scopri il menù della giornata tipo per perdere peso in vista dell’estate e della prova costume 2022

Come ogni anno la prova costume è diventata l’incubo di tutti coloro che durante l’inverno si sono adagiati sui propri chili di troppo, ricordandosi di dover fare i conti con gonne, pantaloncini e, ancor peggio, costumi, durante l’estate. Ora che il caldo ha iniziato a bussare anche alle menti dei più ritardatari, il problema è lo stesso di ogni anno: come perdere peso?

Corpo a pera: la dieta ideale per la prova costume

Il corpo a pera ha caratteristiche specifiche, ma anche chi ha questo fisico tende ad ingrassare. Scopriamo insieme, la dieta ideale per chi ha un corpo a pera, affinché superare, come tutti, la prova costume con il massimo dei voti.

Il corpo a pera è caratterizzato dai fianchi che sono più larghi rispetto al busto e alle spalle, la vita si presenta più definita, le braccia e le spalle proporzionalmente sottili, i fianchi, le cosce e le gambe, probabilmente, più pieni. Chi ha un corpo a pera e tende ad ingrassare, l’accumulo di grasso si colloca sotto l’ombelico, sulle cosce e sui fianchi.

Mantenere un peso forma ottimale è una priorità assoluta che dovrebbe accomunare ogni essere umano sulla terra, uomo o donna che sia, non solo per una ragione estetica, ma anche per una ragione di benessere psicofisico. L’aumento di peso può portare a sovrappeso e obesità e l’obesità, a sua volta, si associa a patologie importanti, che potrebbero non comparire mai qualora si prestasse maggiore attenzione a quello che si mangia e a come si mangia.

Per prima cosa è necessario rendersi conto che queste regole (così come qualsiasi stratagemma) consentiranno di superare la prova costume di quest’anno a chi ha poco peso da perdere. È ovvio che se i chili in eccesso sono una decina o più, non basterà una manciata di pochi giorni per tornare al peso forma, specie se oltre al numero sulla bilancia si desidera anche un aspetto sano e gradevole. Se con alcune diete mima digiuno si può infatti perdere parecchio peso anche in una settimana, è doveroso sottolineare che si tratterà per lo più di liquidi e massa magra ma che il grasso, quello che invece va assolutamente eliminato, necessita di più tempo e di un lavoro studiato ad hoc.

Corpo a pera: i consigli da seguire per perdere peso

Se il vostro è un corpo a pera, ma tendente ad ingrassare, come tutti, è fondamentale seguire una dieta che vi aiuti a perdere peso, seguita poi da una dieta di mantenimento, che vi aiuti a stabilizzare e mantenere nel tempo il peso forma ottimale. La stagione primaverile ci offre una moltitudine di alimenti, freschi e genuini, grazie ai quali perdere peso e restare in forma, senza troppi sforzi, che poi dovrebbe essere l’obiettivo di ogni dieta. In realtà, il termine dieta, in questo contesto, è generico. Nell’utilizzarlo, infatti, si fa riferimento ad un insieme di abitudini alimentari che non danno importanza alla quantità e alle calorie degli alimenti, bensì alla qualità.

La frutta e la verdura sono alimenti perfetti per chi ha un fisico a pera. Questi, infatti, aiutano a perdere peso, ma anche a disintossicare e depurare l’organismo, poiché stimolano la diuresi, aiutano a restare idratati, a contrastare la ritenzione idrica e l’invecchiamento cellulare e a combattere il caldo. Data la stagione estiva, poi, vi consigliamo un consumo regolare di legumi, sotto forma di insalata, che vi aiuteranno a restare in forma e a mantenervi leggeri.

La dieta ideale per la prova costume 2022

giornata tipo

Colazione a scelta tra:

Latte di soia con cereali integrali

Pancake proteico realizzato con farina d’avena, albumi, e yogurt greco da arricchire con frutta di stagione e frutta secca o, in alternativa, un cucchiaio di crema d’arachidi senza zucchero

Yogurt greco con frutta fresca e frutta secca

Spuntino a scelta tra:

Uno yogurt magro con una manciata di noci

Uno yogurt greco senza zucchero con tre biscotti

Un frutto di stagione e 20 gr di formaggio

Pranzo a scelta tra:

50 gr di pasta (possibilmente integrale) con tonno al naturale, formaggio quark e zucchine condito con olio extra vergine d’oliva

Un’insalata mista con carne magra o tofu, condita con olio extra vergine d’oliva e da accompagnare con una fetta di pane integrale ed un frutto piccolo

Spaghetti di zucchine con pomodoro e dadini di tofu alla piastra e a seguire un’insalata mista ed una macedonia di frutta

Merenda a scelta tra:

Un gelato piccolo fatto in casa con banana ghiacciata mescolata a dello yogurt greco

Un panino piccolo integrale con prosciutto di tacchino magro e formaggio magro

Uno yogurt intero

Cena a scelta tra:

Una porzione di pesce con verdure di stagione condite con olio extra vergile d’oliva ed un frutto

Riso integrale da accompagnare a pesce e verdure

Due uova con verdure fresche condite con olio extra vergine d’oliva ed una fetta di pane

Ovviamente il menu sopra indicato è puramente indicativo e serve solo a comprendere cosa si intende per pasto bilanciato.