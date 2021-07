Idratazione: cosa bere quando fa caldo

In estate è fondamentale bere molta acqua e consumare alimenti ad elevato contenuto idrico per compensare i liquidi che perdiamo con la sudorazione. D'altronde il nostro corpo è costituito in prevalenza da acqua, pertanto l'apporto di una quantità bilanciata di questo liquido, soprattutto nel periodo estivo, non deve mai mancare non solo per mantenere la corretta idratazione, ma anche per evitare i colpi di calore, e assicurare una corretta temperatura corporea. Giramenti di testa, bocca asciutta, cali di pressione, una diminuita produzione di urina rappresentano campanelli d'allarme che potrebbero indicare una scarsa idratazione.

Se quindi normalmente ci viene consigliato di bere circa 8 bicchieri di acqua al giorno, d'estate dovremmo arrivare a 10. In sostanza sommando alimenti e acqua, l'introito idrico durante la stagione estiva non dovrebbe essere inferiore ai due litri. Se si pratica dell'attività fisica la quantità deve essere ancora maggiore potendo arrivare fino a 3 o 4 liquidi al giorno. Gli anziani che tendono a percepire meno lo stimolo della sete vanno maggiormente incontro al rischio di disidratazione, per cui è importante che bevano prima che percepiscono la sete. L'acqua oltre ad essere fondamentale per la nostra salute e benessere, ha anche un risvolto estetico in quanto rende la pelle più liscia.

Cosa bere in estate

L'acqua è la bevanda dissetante per eccellenza. E' da preferirsi quella non gassata e non troppo fredda. Per conferirle un gradevole sapore potete aggiungere del succo di limone spremuto fresco oppure aromatizzarla con foglie di menta. Prima della colazione possiamo bere un bicchiere d'acqua con del succo di limone che non solo disseta e idrata ma purifica anche l'organismo.

Come bevande migliori dopo l'acqua abbiamo infusi e tisane purché senza zuccheri, volendo possiamo aggiungervi del miele. D'estate sono ottimi gli infusi a base di menta, finoccho e camomilla che possiamo gustare freddi.

Le spremute, i centrifugati e i gelati alla frutta sono un altro modo per dissetarsi. In questo caso però facciamo attenzione alle calorie e agli zuccheri.

Il latte è ottimo berlo soprattutto a colazione. Considerando la quantità di grassi va però consumato con moderazione. Sì anche allo yogurt.

Le bevande di seguito invece sarebbero da limitare quanto più possibile. Tè o caffè in quanto la caffeina e la teina favoriscono la disidratazione. Le bevande alcoliche andrebbero evitate o comunque limitato il consumo della birra e del vino in quanto l'alcol ha un effetto disidratante. Da evitare anche il consumo delle bibite zuccherate perché la presenza di quest'ultimo e dell'anidride carbonica aumenta la sete.

Cosa mangiare d'estate per rimanere idratati

D'estate assieme ai liquidi si perdono anche sali minerali e vitamine idrosolubili, per cui è opportuno consumare anche alimenti idratanti e ricchi di vitamine e sali minerali, in particolare frutta e verdura.

Anche ciò che mangiamo in effetti ha notevole effetto sull'idratazione. In particolare gli esperti per idratarsi a tavola consigliano il consumo di pomodori, cetrioli, spinaci, zucca, radicchio rosso, cavolfiore, broccoli per quanto riguarda verdure e ortaggi, angurie, meloni, pesche e fragole per la frutta. La verdura in particolare andrebbe preferibilmente mangiata cruda oppure cotta al vapore.