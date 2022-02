Cosa mangiare a merenda quando sei a dieta

Cosa mangiare a merenda quando siamo a dieta? Se siamo a dieta non dobbiamo rinunciare allo spuntino e alla merenda. Se sani e bilanciati possono integrarsi bene senza andare a inficiare i risultati della dieta. Come regola generale i nutrizionisti suggeriscono di lasciare passare almeno 2 ore tra la merenda o lo spuntino e un pasto principale. Facciamo quindi uno spuntino a metà mattina e un altro a metà pomeriggio.

Una merenda sana e nutriente va bene anche se siamo a dieta

Mangiare qualcosa in mattinata e nel primo pomeriggio ci aiuta a spezzare la fame. E' una dolce pausa che ci permette di non appesantirci troppo all'approssimarsi dei pasti principali. Ovviamente dobbiamo dimenticare snack ipercalorici quali patatine e pizzette che ci danno molto poco da un punto di vista nutrizionale. Lo stesso può dirsi per la versione dolce di questi snack e quindi no a biscotti merendine etc. in quanto questi cibi sono ricchi di zuccheri e grassi saturi.

Se comunque amiamo i sapori dolci possiamo fare merenda con lo yogurt, alimento sano e nutriente. Possiamo scegliere uno yogurt bianco al naturale con l'aggiunta di una manciata di cereali integrali ma senza zuccheri. Volendo possiamo aggiungere anche del cioccolato o dei frutti rossi.

La frutta e la verdura non possono mancare per una merenda sana. Scegliamo quella di stagione da consumare cruda o cotta seconda dei nostri gusti. Uno o due frutti in media andranno bene. La frutta si presta a varie preparazioni, se la gradiamo di più possiamo gustarla sotto forma di frullati, spremute, centrifugati oppure essiccata. Beviamone una tazza. E' consigliabile usare l'estrattore a freddo. La frutta e la verdura possono anche mescolarsi tra loro. Anche la frutta secca è indicata per merende e spuntini, quindi via libera a noci e mandorle pistacchi. E' vero che ha un apporto calorico non indifferente, per questo non superiamo i 10- 15 grammi. La frutta secca ci fornisce energia, proteine, grassi buoni antiossidanti e sali minerali.

Sempre per quanto riguarda una merenda dolce possiamo farla con le fette biscottate con marmellata senza zucchero. Meglio ancora le fette biscottate integrali. La cioccolata pure è un energizzante naturale: possiamo mangiarne qualche quadretto la mattina per essere carichi fino a sera.

Il latte caldo è indicato soprattutto nei lunghi pomeriggi invernali. L'importante è non eccedere In questo senso non superiamo i 100 grammi.

Tè verde, tisane e infusi andranno a completare la dieta.

Se invece amiamo i sapori salati possiamo optare per il formaggio tipo grana senza eccedere con le porzioni trattandosi di un alimento calorico.

Molto indicate anche le verdure crude tipo carote sedano ravanelli leggere e nutrienti che possiamo sgranocchiare anche in ufficio.

Una merenda salata molto nutriente è quella con pane integrale e l'olio extra vergine di oliva. Con questo spuntino otteniamo una combinazione virtuosa di carboidrati e di antiossidanti. Volendo al pane integrale possiamo aggiungere la bresaola e una verdura per fare un pieno anche di proteine.

Anche i pop-corn che si ottengono dal riscaldamento dei chicchi di mais rappresentano un alimento indicato per una merenda sana. Possiamo prepararli in pentola con un filo di olio di semi, evitiamo il burro però.