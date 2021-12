Digiuno, ogni tanto può far bene. La teoria del metabolismo parsimonioso

Cosa succede al nostro corpo se pratichiamo il digiuno? Le cellule del corpo si disintegrano e si riciclano costantemente. Nel 2016, il giapponese Yoshinori Ohsumi ricevette il premio Nobel per aver scoperto i meccanismi alla base di questo processo noto come autofagia. In sintesi, la maggior parte dei tessuti del corpo sostituisce le cellule vecchie con quelle nuovo. Ogni organo ha bisogno del proprio tempo per rinnovarsi completamente ma ci sono tessuti che non sostituiscono mai le proprie cellule.

La dottoressa Claudia Delpiano, nutrizionista e dietista, spiega come un giorno di semi-digiuno possa ripristinare il corretto senso di fame e di sazietà, in un mondo in cui sempre più spesso mangiamo per stress o per noia o specialmente dopo le feste quando magari abbiamo ceduto agli eccessi.

Un giorno di digiuno, di semi-digiuno, di dieta del digiuno, come la chiama qualcuno, per resettare il nostro corpo, magari provato dai pranzi delle feste di Natale, e tornare a capire quando davvero si ha fame, distinguendola dalla fame nervosa e dalla semplice voglia di mangiare qualcosa per noia. Il tema divide.

'Conosciuto anche come 'Ipotesi del gene parsimonioso'", spiega Delpiano," questa teoria si basa sul presupposto che a risparmio di metabolismo è una condizione biologica che permette di sopravvivere in condizioni di scarsità di cibo, e quindi di energia, in un ambiente sfavorevole, come può accadere durante una guerra o una carestia”. Secondo questa teoria dei "geni risparmiatori", “L'evoluzione dell'essere umano avrebbe agito selezionando questi geni del risparmio, cosa che ha così portato coloro che li hanno ad avere una maggiore propensione a accumulare grasso nei periodi di abbondanza. In altre parole, durante la fame non c'è cibo, si sviluppano geni risparmiatori e poi quando si mangia più grasso si accumula ", spiega il dietologo.

Metabolismo parsimonioso e rischio di aumento di peso -

Naturalmente, però, al giorno d'oggi le condizioni ambientali e sociali sono molto cambiate e le carestie non si verificano nemmeno in tempi di pandemia e di chiusura totale, come le recenti chiusure, in cui, al contrario, le persone vengono portate a mangiare... di nuovo. un po' per noia, un po' per placare le nostre paure e insicurezze con il cibo. "Nelle nuove condizioni in cui ci troviamo metabolismo sviluppato in passato e il meccanismo alla base dei geni risparmiatori si rivolta contro di esso ", sottolinea il dietologo e nutrizionista. “Oggi questi 'i geni del risparmio' agiscono per farci accumulare potenza (e così gros) per prepararsi a una carestia che non arriverà mai. Sono così diventati potenti produttori di malattie croniche degenerative, includendo il diabete di tipo 2, Quelques tumori (soprattutto dal tratto gastrointestinale) e patologie cardiovascolari», sottolinea il dottor Delpiano.

Il digiuno intermittente

Il digiuno intermittente, che consiste nell’alternare periodi di cibo e digiuno, quindi, può aiutare il corpo a purificarsi. Inoltre, ciò può aiutare a perdere peso e ad accelerare il metabolismo. I benefici di questo metodo per la salute sono numerosi e comprendono un rischio ridotto di malattie cardiache, problemi neurologici e diabete, oltre a una riduzione dell’infiammazione, dello stress ossidativo e della pressione sanguigna. Esistono molti tipi di digiuno, quindi possiamo scegliere la strategia che meglio si adatta al nostro stile di vita.

Il digiuno una tantum: perché può farti bene -

Anche per questi motivi, sottoporre i nostri corpi a una "fame finta" una tantum, ovviamente controllata, potrebbe avere dei benefici, dicono alcuni medici. "Il nostro corpo potrebbe così fare una sorta di reset metabolico, una sorta di pulizia interna. Questa è la ragione di fondo per alcuni diete estremamente restrittive, Come dieta chetogenica a bassissimo contenuto calorico (dieta chetogenica con ridotto apporto calorico) o diete in genere che richiedono poche centinaia di calorie al giorno”, sottolinea Delpiano. Mette però in guardia da un rischio molto concreto: “Se il giorno del rapidamente o il (breve) periodo di dieta ferrea ti imbottisci, neghi tutti i vantaggi. Questa "fame simulata" deve essere un input nel tentativo di ripristinare il suo apporto calorico giornaliero. E questo succede anche perché dopo poco digiuno controllato torni per riconoscere il vero significato di fame e sazietà. Questo concetto è stato spiegato anche dal dottor Stefano Erzegovesi: con una giornata di digiuno non totale, dove consumiamo prevalentemente verdura, viene ripristinato il giusto equilibrio fame-sazietà. Perché spesso ci ritroviamo a mangiare senza avere veramente fame. Invece, dopo aver sperimentato cosa significa veramente essere affamati, possiamo essere più consapevoli e capire quando il nostro corpo sta davvero chiedendo cibo e quando il cibo non è ciò di cui ha bisogno.

Digiuno di mezza giornata: cosa mangiare -

Questo tipo di rapidamente non è però totale: “Si può, un giorno alla settimana, mangiare solo verdure di stagione, che siano cotte, crude o fermentate, bere molti liquidi come tisane senza zucchero, brodi, centrifugati, kefir (ricchi nei probiotici) e grassi vegetali di buona qualità come olio extra vergine di oliva, semi oleosi e frutta secca. In questo modo, a differenza di un digiuno totale, il nostro corpo non si ritrova in debito calorico, abbiamo comunque l'energia necessaria per la vita di tutti i giorni ma ripristiniamo l'equilibrio fame-sazietà per poi ripartire con un migliore equilibrio alimentare”. Come tutti i tipi di rapidamente Et diete rigide, Si può però seguire solo se non si ha patologia e, soprattutto, se non si soffre di problemi alimentari. “Il digiuno, anche se non è un digiuno totale, può essere fatto solo in condizioni sane. Inoltre, sarebbe preferibile rivolgersi a un nutrizionista per informazioni su misura. Deve essere una parentesi molto contestualizzata e personalizzata”, sottolinea il dottor Delpiano.