Cous cous: è vero che fa ingrassare?

Non si tratta di un piatto nostrano, ma questo piatto esotico negli ultimi anni è sempre più presente sulle nostre tavole. Il Cous cous deriva dalla parola berbera 'seksu' o 'kesksu', che significa 'ben tornito', 'dalla bella forma' o 'rotondo'. Probabilmente è nato in Maghreb per poi diffondersi in buona parte del Nord Africa, in particolare Algeria, Tunisia, Marocco, Libia e Mauritania. Grazie ai commerci, in particolare dai paesi nordafricani assieme alle stoffe sete e altri merci ancora, questo gustoso piatto è giunto anche sulle alte sponde del mediterraneo in Italia Spagna e Francia che lo hanno arricchito con la sapienza della propria tradizione culinaria. In particolare in Sicilia, sa Trapani, vi è una ricetta originale che prevede la preparazione del cous cous con la "ghiotta" ovvero una zuppa a base pesce, ovvero di scorfano, cernia, scampi, gallinella, gamberi.

Cous Cous tradizionale

Questo piatto, se si svuole seguire la tradizione per filo e per segno, si prepara con la semola di grano duro tuttavia possiamo adoperare anche altri cereali quali il riso, l'orzo, il mais, miglio o il sorgo. Non lo si può ritenere un alimento calorico e pertanto sempre che non si esageri col condimento e che non si accompagni ad alimenti calorici non si può propio dire che faccia ingrassare: 100 grammi equivalgono più o meno 110 calorie. Sono metà rispetto a pasta e al riso. Riguardo alle proteine ve ne sono invece 3,6 grammi di proteine per ogni 100 calorie. Il senso di sazietà è lo stesso, quindi se sostituiamo la pasta o il riso col cous cous possiamo diminuire in maniera significativa l'apporto calorico del nostro pasto. Inoltre non contiene colesterolo, ci apporta una buona dose di selenio, un minerale necessario per mantenerci in buona salute. Alla luce di quanto detto lo si può inserire quindi in una dieta ipocalorica.

Cous Cous in cucina

Lo si può accompagnare sia alle verdure che alla carne. Tuttavia in alcuni paesi lo si usa anche per preparare i dolci. In Libia, ad esempio c'è un dolce che si chiama chiama Maghrood che si prepara con datteri, sesamo e miele. Riguardo a come si cucina, a differenza della pasta, non si cuoce in acqua bollente bensì va messo in ammollo per circa 10 minuti in una ciotola contenente acqua calda o brodo. L'importante è che non sia bollente, quindi coprite la ciotola e lasciate riposare il tempo necessario, dopodichè aggiungete sale e oli e cominciare a sgranare con una forchetta. Fatelo lentamente. Con la cottura a vapore potete anche reidratare il cous cous.