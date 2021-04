Covid e alimentazione: cosa mangiare per scongiurare l'infezione

Al momento non esiste una vera e propria dieta per prevenire l’infezione dal virus, ma i consigli degli esperti sono sempre gli stessi. In molti Italiani si stanno chiedendo da un anno a questa parte:

Il covid si può prevenire con un’alimentazione sana? Si è parlato spesso di diete e di vitamina D per combattere il Coronavirus ma i medici ripetono sempre le stesse raccomandazioni. Al momento non esiste una vera e propria dieta anti-virus, ma mangiare bene e condurre una vita sana è fondamentale per mantenere il corpo in salute. Poiché chi conduce una vita sana tende ad avere un sistema immunitario più forte e di conseguenza corre meno rischi di ammalarsi, anche di infezioni come appunto quella legata al coronavirus.

“Nessun alimento o integratore specifico – fa sapere l’associazione che rappresenta i nutrizionisti britannici (la British Dietetic Association) – può impedire a una persona di contrarre Covid-19”, una precisazione che è giunta per fare chiarezza in merito alle molte di fake news circa alcuni cibi “miracolosi” per combattere appunto l’infezione. Si è parlato ad esempio dell’aglio, che preverrebbe l’infezione, ma anche il bere tanta acqua, così come l’assunzione di vitamina D come anticipato e per cui Anthony Fauci, massimo virologo degli Stati Uniti, ha spiegato: “Non raccomanderei di assumere vitamina D e non la userei io stesso”. Oltre 140 studi su animali suggeriscono che la vitamina C può prevenire o alleviare i sintomi di infezioni causate da batteri, virus e protozoi. Nel raffreddore per esempio la vitamina C sembra ridurre la durata dei sintomi.

Covid e alimentazione: le raccomandazione degli esperti. Quale dieta scegliere?

Il nostro modello dietetico di tipo Mediterraneo fornisce un apporto ottimale di tutti i nutrienti che possono giocare un ruolo fondamentale nel aumentare le nostre difese immunitarie: esso è infatti caratterizzato dall'abbondanza di alimenti vegetali (pane, pasta, verdure, legumi, frutta e frutti secchi, olio di oliva), un moderato consumo di pesce, di carne bianca, di latticini e uova, moderate quantità di carne rossa e modesto consumo di vino durante i pasti. Alcuni ricercatori provenienti da diversi istituti internazionali, fra cui Alessandro Laviano del Dipartimento di Medicina traslazionale e di precisione, Sapienza università di Roma, hanno svolto un lavoro con l’obiettivo esaminare le raccomandazioni di vari enti per mantenere una sana alimentazione anche durante la pandemia, e si è concluso che i cibi freschi ma anche pesce, carne magra, latticini, acqua e bevande non zuccherate, contengono i nutrienti chiave per supportare il sistema immunitario; inoltre, tramite una dieta sana si può ridurre il rischio di ipertensione, diabete, obesità e atrofia muscolare, tutti fattori di rischio complicanze in caso di contrazione del covid.

C’è inoltre da sottolineare che la pandemia ha obbligato milioni di persone a rimanere in casa e di conseguenza si ha maggiore tempo per preparare i cibi, a iniziare da una sana colazione evitando quindi l’assunzione di “spazzatura”. Infine, come specificato dal portale dottoremaeveroche.it, non esiste alcun nesso fra integratori alimentari e prevenzione del covid.