Covid, uno spray nasale protegge dal virus: in commercio già dall'estate

Covid: una buona notizia nella lotta al coronavirus: anche se i vaccini tardano ad arrivare, mandando letteralmente all’aria il piano vaccinale non solo dell’Italia, ma anche dei diversi stati europei, che prevedevano di raggiungere l’immunità di gregge per il periodo di Settembre, adesso un nuovo aiuto potrebbe arrivare da uno spray nasale. Lo spray nasale in grado di assicurare una protezione aggiuntiva, poco duratura ma efficace, potrebbe presto arrivare in commercio in tutta Europa. I ricercatori di Birmingham, hanno messo a punto lo spray nasale che nelle intenzioni di chi l'ha creato, dovrebbe proteggere dal Covid per circa 48h.

Taffix lo spray nasale anti Covid.

Taffix, lo spray nasale anti-Covid, è già in vendita in alcuni Stati anche europei e promette di diventare un’arma in più nella lotta al Sars-CoV2. Il prodotto, sviluppato dai ricercatori dell’università di Birmingham, nelle prossime settimane seguirà l’iter di approvazione da parte delle singole agenzie del farmaco dei vari paesi. Come riporta anche il Telegraph, lo spray nasale in grado di proteggere dal coronavirus potrebbe arrivare nelle farmacie dei paesi europei all’inizio della prossima estate.



Lo spray nasale che protegge dal Covid

Lo spray nasale è stato realizzato a partire da un agente antivirale e da un polisaccaride gellano, due prodotti già ampiamente utilizzati in ambito farmaceutico. I vaccini tardano ad arrivare, e la tanto agognata immunità di gregge si fa sempre più lontana, diventando quasi un miraggio per l’anno appena iniziato. In compenso però, è in arrivo per il period estivo, uno spray nasale, un farmaco dunque, che dovrebbe aiutare a proteggerci dal covid. Non vuole sostituire le mascherine, punta piuttosto a essere una protezione in più, in aggiunta a queste. Funziona come un normale spray per il raffreddore: lo si spruzza all’interno delle narici ed è in grado di creare una barriera protettiva in appena 50 secondi, rilasciando una polvere che contiene ipromellosa, componente presente in molti farmaci. In pratica, all’interno del naso, si forma come una schermatura, consistente in un fine strato di gel, efficace contro diversi tipi di virus per cinque ore continuative. Secondo gli esperimenti fatti per saggiarne l’efficacia, Taffix uccide il 99% delle cellule virali del Covid.

Come funziona e chi lo ha prodotto

Lo spray è costituito da un agente antivirale in combinazione con polisaccaride gellano, il quale un volta neubilizzato all’interno della cavità nasale, dovrebbe fungere da agente impermeabile, impedendo il depositarsi delle molecole di Coronavirus. La durata dovrebbe attestarsi intorno alle 48 ore, quindi una protezione di breve durata, la quale in ogni caso non dovrà sostituire l’utilizzo di mascheirne e distanziamento, come ricordato da chi ha sviluppato lo spray, il dottor Richard Moakes, coordinatore del progetto: -“Un prodotto del genere non rimpiazza assolutamente le misure come il distanziamento o l’utilizzo delle mascherine, ma garantisce una protezione aggiuntiva specialmente nei casi in cui è difficile non assembrarsi, come ad esempio sui mezzi di trasporto”.

Lo spray è pensato soprattutto per i contesti urbani più affollati o per tutte quelle situazioni, in generale, in cui il distanziamento è difficile, come i mezzi pubblici. Perfino l’Iran, nemico giurato di Israele, non ne farà a meno. La Repubblica islamica, uno dei Paesi più colpiti dal Covid, boicotta sistematicamente i prodotti israeliani ma, in occasione della pandemia, ha deciso di fare un’eccezione e di derogare alla fatwa che vieta di comprare merce prodotta «dai sionisti o da Israele». Se il trattamento è «unico o insostituibile» – come Taffix – si può chiudere un occhio.



Lo spray è stato messo a punto dai ricercatori dell‘università di Birmingham, e nelle prossime settimane sarà sottoposto al vaglio delle singole agenzie del farmaco dei vari paesi, in modo da ottere l’autorizzazione per la messa in commercio.