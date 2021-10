Cristina D’Avena: i segreti della sua dieta per mantenersi in forma

Cristina D’Avena oltre che ad incantare tutti con i suoi successi, incanta i suoi fan mostrando degli scatti sui social dove mostra una forma fisica invidiabile. I segreti risiedono tutti nell’alimentazione e nello sport. Ma se la cantante si è definita poco incline alle diete particolarmente restrittive, lo stesso non si può dire per quanto riguarda l’attività fisica. La celebre cantante, Cristina D’Avena, mette in risalto sempre una forma fisica di livello. Ecco come si tiene in forma Cristina D'Avena, scopriamo i segreti della sua alimentazione

Cristina D'Avena: ecco quali sono tutti i suoi segreti di bellezza per restare in forma

Nel corso degli anni Cristina D’Avena ha conquistato il pubblico, soprattutto quello più giovane con le sigle dei più celebri cartoni animati. I successi continuano per lei, ma la celebre icona della musica ha svelato anche i segreti per quanto riguarda la dieta e l’alimentazione. Per tanti anni la sua voce ha fatto sognare generazioni di bambini ed ora è protagonista ogni mercoledì mattina alle 11 con Procediamo al fianco di Fernando Proce su R101.

Cristina D’Avena, la verità sulla sua forma fisica

Come ha dichiarato da poco, non rinuncia ai buoni piatti della tradizione italiana e va matta per tutti i tipi di primi piatti. Non ama seguire diete fisse: invece, mangia spesso frutta e verdura, mentre adora la cioccolata soprattutto quella fondente. Poi ha aggiunto: “Amo le lasagne al forno, tortellini in tutte le forme, ottimi anche in brodo, tagliatelle al ragù, alla panna, in ogni modo. Se vado in Puglia dai miei parenti faccio il pieno di orecchiette con le polpette, non puoi capire, se sono in Sicilia punto sui cannoli e sulla mozzarella in carrozza. Con me a pranzo nessuno fa brutta figura”.

L’allenamento che potremmo copiare tutti: la camminata veloce per restare in forma

La D’Avena è anche molto attenta al suo fisico. Come lei stessa ha dichiarato in una recente intervista ha scoperto, negli anni come la dieta da sola non basti per restare in forma. Ogni giorno cammina percorrendo tanti chilometri utili a smaltire le calorie. Inoltre, ha svelato di procedere con lunghe passeggiate senza contapassi. Così cammina a passo svelto finché non si stanca per bruciare grassi e tonificare i muscoli. Infine, anche durante il lockdown si è allenata come milioni di persone prendendo spunti dagli esercizi con un tappetino e l’aiuto del personal trainer.