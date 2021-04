Depressione, arriva un esame del sangue per la diagnosi

La depressione non è una sindrome, ma è una malattia e potrebbe essere diagnosticata con un esame del sangue.

La depressione è una patologia psichiatrica che di solito è legata alla valutazione di medici e psicologi, ma ultimamente un esame che monitorerebbe i biomarcatori presenti nel sangue potrebbe diagnosticarla (insieme al disturbo bipolare) grazie a una semplice iniezione. Valutare in modo oggettivo con un test del genere un disturbo così serio e diffuso sarebbe una scoperta rivoluzionaria.

Il Disturbo Depressivo Maggiore (MDD) ed Il Disturbo Post-Traumatico da Stress (PTSD) rappresentano due disturbi psichiatrici molto complessi e particolarmente debilitanti che possono determinare una significativa compromissione nella qualità di vita del soggetto affetto nonché condurre il soggetto (non adeguatamente riconosciuto ed efficacemente trattato) a mettere in atto comportamenti auto e/o eteroaggressivi potenzialmente devastanti.

Ad oggi la diagnosi di tali disturbi, basandosi principalmente su determinanti soggettivi piuttosto che oggettivi, spesso comporta una misdiagnosi (errata diagnosi) o un ritardo diagnostico e, pertanto, anche la scelta di un trattamento non sempre risulta appropriato, mirato ed efficace. Le recenti ricerche in ambito neurobiologico ha permesso di identificare specifici biomarkers che consentono di diagnosticare in modo preciso ed accurato il MDD ed il PTSD.

I ricercatori hanno identificato 26 biomarcatori legati in modo variabile all'incidenza dei cosiddetti disturbi dell'umore. E mentre l'autovalutazione del paziente e quella di un medico, non riescono ad essere sempre esatte, un esame del sangue porterebbe ad un monitoraggio personalizzato e preciso dei geni legati a questo male.

Della ricerca si sta occupandolo psichiatra e neuroscienziato Alexander B. Niculescu dell'Università dell'Indiana che in quattro anni ha raccolto centinaia di campioni presso il Richard L. Roudebush VA Medical Center di Indianapolis. Con il suo team poi ha confrontato questi esami con i database di genetica umana, arrivando a una sintesi di questi 26 biomarcatori. 12 di questi sono fortemente legati alla depressione.

"Non tutti i cambiamenti nell'espressione nelle cellule periferiche riflettono o sono pertinenti all'attività cerebrale", scrivono i ricercatori nel loro articolo.

Questa ricerca però non si limita a identificare la propensione alla depressione e ad altri disturbi dell'umore nei pazienti, può anche aiutare a evidenziare bioinformaticamente farmaci specifici che potrebbero trattare al meglio le loro condizioni.

"Questo fa parte del nostro sforzo per portare la psichiatria dal diciannovesimo secolo al ventunesimo, per aiutarla a diventare come altri campi contemporanei come l'oncologia. In definitiva, la missione è salvare e migliorare vite umane".