Detox, la tisana a base di tè verde per purificarti

Gli italiani sono dei veri e propri appassionati di caffè, ma da qualche tempo hanno imparato ad apprezzare anche il tè, con una netta preferenza per il tè verde soprattutto da quando ne hanno scoperto i suoi tanti benefici!.

Se state cercando di disintossicarvi dagli eccessi delle festività, e siete a dieta potete aiutarvi con la tisana base di te verde. Le tisane sono ottime specialmente da gustare la sera dopo una giornata di lavoro, prima di andare e a dormire o anche per concedervi una pausa. Tra le tisane drenati o detox potete provare questa bevanda detox perfetta da bere nelle giornate invernali, che contribuirà a farvi sentire un po’ più leggeri, anche se nelle ultime settimane avete esagerato un po’ troppo con cibi e bevande. Si compone di pochi ingredienti ed è molto semplice da preparare a casa a base di te verde e gelsomino. Il tè è la seconda bevanda più bevuta al mondo, superata solo dall’acqua, e il tè verde in particolare è considerato un vero e proprio medicinale naturale. Lo sanno bene le popolazioni del Giappone che da secoli lo utilizzano per via delle sue proprietà benefiche, ricevendo sempre più conferme da parte della scienza. Volete sperimentare una bevanda disintossicante utile a liberarvi dalle tossine, buona ma anche utile a riscaldare queste fredde giornate invernali?

Te verde e gelsomino, la bevanda detox delle serate invernali.

Scopriamo allora una ricetta a base di tè verde e gelsomino, arricchita con foglie di menta e succo di limone che arriva dall’India (l’ha proposta la rete televisiva The Times Now come tisana detox post festività natalizie).

Vediamo come si prepara la tisana a l te verde e gelsomino in casa con pochi passaggi.



Ingredienti per 4 persone

Acqua – 2 tazze, Tè verde in foglie – 1/4 tazza, foglie di gelsomino essiccate – 1/2 tazza, foglie di menta – 1/2 tazza, succo di limone – 1/3 di tazza, miele – 1/3 di tazza.

Preparazione della tisana

Fate bollire l’acqua in una pentola, aggiungete il tè verde e lasciate ancora sul fuoco per circa 2 minuti. A questo punto inserite anche le foglie di gelsomino e di menta lasciando per un altro minuto.

Fate stiepidire, filtrate e infine completate la ricetta con succo di limone e miele (meglio metterli quando la bevanda non è bollente per evitare che perdano le loro proprietà).

Se non trovate le foglie di gelsomino secche, potete utilizzare anche direttamente il tè verde al gelsomino e poi aggiungere gli altri ingredienti.

Benefici della tisana detox te verde e gelsomino

Ogni ingrediente presente in questa semplice ricetta offre diversi benefici. Il tè verde è una bevanda che favorisce la disintossicazione e la perdita di peso (ovviamente associato ad una sana alimentazione e a della moderata ma costante attività fisica). La presenza del gelsomino, poi, arricchisce la bevanda di effetti lenitivi sull’organismo ma offre anche per un certo grado di relax per la mente (favorito anche dal suo profumo inebriante). La menta, invece, ha proprietà disinfettanti, digestive e rilassa l’intestino mentre il limone è depurativo e remineralizzante. Il miele infine ha proprietà antibatteriche, antivirali e antinfiammatorie.

Antibatterico naturale

Il tè verde è un antibatterico naturale. La sua azione riguarda soprattutto la bocca e i denti. Le sostanze contenute nel tè verde infatti sono in grado di contrastare l’azione dei batteri più fastidiosi, presenti nel cavo orale e che possono causare problemi dentali.



Ricco di antiossidanti

Il tè verde è un concentrato di antiossidanti, che come ormai un po’ tutti sanno, aiuta l’organismo a rallentare l’invecchiamento cellulare, favorire la rigenerazione dei tessuti e contrastare i radicali liberi, che possono essere responsabili delle malattie degenerative. In particolare, il potenziale antiossidante della bevanda è associato all’elevato contenuto in catechine, che nel tè verde rappresentano circa il 20-40% del peso secco.



Brucia i grassi

Il tè verde è considerato un alleato benefico contro l’obesità e i chili di troppo. Un’altra interessante proprietà ascritta al tè verde è quella dimagrante e questa volta le sostanze chimiche in gioco sono le metilxantine (caffeina, teobromina, teofillina). Favorendo la mobilitazione dei grassi localizzati nel tessuto adiposo e la loro ossidazione a scopo energetico, le metilxantine favoriscono la perdita di peso. Le stesse sostanze sono anche in grado di aumentare il metabolismo.



Regola i livelli di colesterolo

Bere tè verde contribuisce a regolare i livelli di colesterolo nel sangue. Le proprietà benefiche contenute in questa bevanda prevengono l’accumulo di colesterolo nelle arterie e l’insorgere di malattie cardiovascolari.

Se vi piace il gusto e il profumo del gelsomino la bevanda detox al te verde e gelsomino è indubbiamente da provare subito!