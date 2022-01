Diabete: 5 alimenti che andrebbero inseriti nella dieta

In Italia vi sono circa 3 milioni di soggetti diabetici, ben oltre la metà dei quali presentano una condizione di sovrappeso o di vera e propria obesità. In questi casi la dieta per diabetici razionale ed equilibrata, affiancata alla pratica regolare e adeguata di attività fisica finalizzata alla perdita di peso, resta il mezzo di primo intervento più efficace ed economico. Tuttavia quando si soffre di determinate patologie come il diabete, è difficile sapere cosa mangiare e cosa no: ecco 5 alimenti alternativi da inserire nella dieta.

I 5 alimenti da inserire nella dieta se soffri di diabete

Una dieta sana può aiutare qualunque persona ad affrontare qualsiasi problema di salute. Purtroppo il diabete, si sta evolvendo velocemente in una delle maggiori incombenze per la salute, per questo dobbiamo incolpare le nostre diete e le nostre cattivi abitudini. Quando si tratta di questa patologia, ci sono molte diete raccomandate e che aiutano a tenere sotto controllo la glicemia.

Una alimentazione ben bilanciata rappresenta la cura essenziale del diabete.

Seguire una dieta controllata e sana serve soprattutto a mantenere sotto controllo il livello di zucchero nel sangue, mediante un corretto apporto alimentare di tutti i nutrienti necessari alla salute dell’organismo. La dieta per un diabetico si prefigge il risultato principale di evitare o minimizzare le fluttuazioni della glicemia, fornendo comunque un apporto energetico sufficiente e personalizzato al paziente; questa dovrà venire incontro ai gusti e alle abitudini della persona, altrimenti rischia di non essere seguita correttamente.

Un’alimentazione eccessiva rispetto alle reali necessità, aumenta, infatti, il fabbisogno di insulina, costringendo il pancreas ad una super-attività. La produzione di questo ormone può, però, essere insufficiente a fronteggiare le richieste generate da una dieta di questo tipo.

In questi casi, quindi, raggiungere e mantenere il peso ideale con una dieta appropriata è spesso sufficiente per ottenere un buon controllo del diabete stesso.

Per prevenire puntate iperglicemiche post pranzo o cena e le ipoglicemie, nell’intervallo fra i pasti il diabetico dovrà consumare tre pasti principali (colazione, pranzo e cena) intercalati da tre merende (a metà mattina, a metà pomeriggio e prima di andare a letto).

Tale alimentazione fornisce un apporto costante di glucidi in tutto l’arco della giornata.

I 5 alimenti essenziali da inserire nella dieta per i diabetici

Un alleato importante in questo compito, sono proprio i legumi. Infatti è un alimento essenziale di ogni dieta a prova di diabete. Il potere di questo alimento è che aiuta a mantenere i livelli di zucchero nel sangue nel livello standard. Gli elementi contenuti nei legumi, come fibre e proteine, tendono a rallentare la scomposizione dei carboidrati in glucosio nel sangue.

1 Ceci. I ceci contengono tutti i minerali e le vitamine vitali. È estremamente ricco di fibre e proteine e ha un basso indice glicemico. Per chi soffre di diabete è un alimento fondamentale.

2 Chana dal. Detto anche grammo del bengala, questo legume è altamente nutriente. Contiene molte proteine e acido folico che aiuta nella formazione di globuli rossi, e soprattutto è a basso indice glicemico.

3 Fagiolini. Ricchi di elementi che aiutano a favorire l’indice glicemico basso, i fagiolini sono altrettanto importanti nella dieta.

4 Fagiolo indiano verde. Chiamato anche fagiolo mungo verde, è ricco di proteine e ha un basso indice glicemico. Oltre che il diabete, questo legume aiuta anche nella salute cardiovascolare e della tiroide.

5 Fagiolo indiano nero. Definito anche fagiolo mungo nero, ha fondamentalmente le stesse caratteristiche del fagiolo indiano verde. Solo che questo legume aiuta anche a mantenere in salute la pelle.

I legumi quindi, sono un alimento fondamentale da inserire nella dieta per chi soffre di diabete. I ricercatori hanno dimostrato che aiutano a nella gestione dei livelli di zucchero nel sangue grazie al loro basso indice glicemico e all’alto contenuto di fibre.