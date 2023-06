Diabete, bene insulina basale iniettata una volta la settimana

Una nuova insulina basale a somministrazione settimanale offre la stessa efficacia di un'insulina già in uso a somministrazione quotidiana nei pazienti con diabete di tipo 2 che non hanno usato in precedenza l'insulina.

È il dato che emerge da una sperimentazione internazionale i cui risultati sono stati pubblicati sul Journal of the American Medical Association. Le insuline basali sono prodotti a lunga durata che vengono somministrate in genere una volta al giorno. Nello studio, i ricercatori hanno confrontato, in quasi 600 persone che non erano mai state trattate con insulina, l'efficacia e la sicurezza di una nuova insulina a somministrazione settimanale (icodec) con quella di un'insulina già in uso a somministrazione quotidiana (degludec). Dopo circa sei mesi dall'inizio del trattamento, il prodotto a somministrazione settimanale ha mostrato un leggero vantaggio in termini di efficacia misurata come capacità di mantenere buoni livelli di emoglobina glicata.

La somministrazione settimanale, però, presentava un piccolo aumento del rischio di ipoglicemie, pur rimanendo i casi di abbassamento eccessivo della glicemia molto bassi (meno di 1 episodio all'anno per paziente).

"L'insulina icodec è un'insulina basale una volta alla settimana che può migliorare l'accettazione e l'aderenza al trattamento, riducendo il numero di iniezioni di insulina basale da almeno 365 a 52 all'anno", scrivono i ricercatori. Tuttavia, precisano, "quando si considera il trattamento con l'insulina icodec nella pratica clinica, il piccolo beneficio glicemico aggiuntivo e la convenienza della somministrazione una volta alla settimana devono essere valutati rispetto al piccolo rischio assoluto di ipoglicemia".