Diabete: il caffè e il tè verde riducono il rischio di morte

In arrivo confortanti notizie per chi soffre di diabete. Una ricerca ha svelato, infatti, che il consumo di tè verde e di caffè ogni giorno riduce il rischio di morte.

La ricerca arriva dal Giappone

Bere caffè e tè verde riduce la mortalità nei pazienti affetti da diabete. Inoltre, consumare entrambe le bevande – 4 tazze di tè verde e due di caffè al giorno – ridurrebbe il rischio di morte per qualunque causa del 63%. Lo rivela uno studio pubblicato sulla rivista BMJ Open Diabetes Research & Care in Giappone. La ricerca viene dal Giappone e più precisamente dalla Kyushu University a Fukuoka. Lo studio è stato condotto da Yuji Komorita e pubblicato sulla rivista BMJ Open Diabetes Research & Care. Questo ha visto per oltre 5 anni protagonisti 4923 diabetici e rivelato che consumare tè verde e caffè in modo combinato durante il giorno va a ridurre il rischio di morte.

La malattia può causare sia complicanze gravi di tipo cardiovascolare, ma anche tumori e sviluppare demenza. Quindi la qualità e aspettativa di vita è bassa rispetto a persone sane che non presentano problematiche. Il rischio, secondo questo studio si è più che dimezzato e arriva fino al 63%.

Il tè verde e il caffè sono un toccasana per la salute e hanno benefici appurati per tutti. Lo studio giapponese allarga lo spettro e scopre che queste due bevande aumentano le aspettative di vita anche nei pazienti diabetici.

Chi soffre di questa patologia è un soggetto più debole e può rischiare di più di incorrere in malattie quali:

1) malattie legate all’apparato circolatorio

2) demenza

3) cancro

4) fratture ossee.

La corretta gestione del diabete

La corretta gestione del diabete generalmente necessita oltre di una terapia farmacologica mirata anche di seguire uno stile di vita sano e l’alimentazione mirata. Nei pazienti con diabete con questa ricerca si consiglia il consumo combinato di entrambe le bevande e quindi di bere al giorno 4 tazze di tè verde e due di caffè. I risultati sono stati sbalorditivi poiché sono stati registrati solo 309 e le cause di morte sono state malattie cardiovascolari e tumori. Ad agire in modo positivo sui pazienti che soffrono di diabete sono gli antiossidanti e altre molecole, come i polifenoli contenuti in entrambe le bevande quindi nel tè verde e nel caffè.