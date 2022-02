Diabete: le 5 app migliori per controllare la glicemia col telefonino

Per le persone affette da diabete, avere un’app che le aiuti ad affrontare la malattia nella loro quotidianità può avere effetti più che positivi. Scopri le 5 migliori da scaricare sul telefonino

Diabete e app per controllare la glicemia col telefonino, tecnologia e medicina hanno unito le forze per migliorare lo stile di vita di chi soffre di diabete, scopriamo le app per monitorare glicemia e diabete

Il diabete o anche la glicemia alta è uno dei disturbi più fastidiosi che affligge molta gente. Questo problema non è assolutamente da sottovalutare, essendo che si può rischiare anche molto da questa patologia. Le capacità di calcolo e promemoria degli smartphone o tablet Android, imponendosi come assistenti digitali di supporto per le nostre attività quotidiane, possono esser sfruttate non solo per hobbies e produttività quanto soprattutto in ottica di salute e prevenzione per monitorare la glicemia ed il diabete.

A prescindere dalla tipologia di patologia diabetica dalla quale siate affetti – tra le macro categorie del gestionale, mellito tipo 1 e tipo 2, l’insipido oppure la forma LADA – esistono una serie di strumenti per coordinare il monitoraggio dei parametri glicemici quotidiani. In ogni modo, esistono varie app che si possono istallare sul nostro telefono personale, per tenere sotto controllo la nostra glicemia.

Il problema principale della glicemia alta, ormai non è più un mistero, il glucosio è uno zucchero che influisce molto sulla nostra salute, in questi casi può risultare anche molto pericoloso. I livelli di glucosio nel nostro sangue, finalmente possono essere regolati grazie ad un macchinario per rileva i cambiamenti di diversi romani, come ad esempio l’insulina e il glucagone.

Maniere un corretto stile di vita, potrebbe aiutare le nostre funzioni, questo macchinario che indica i livelli di zucchero nel nostro sangue è una delle ultime scoperte più importanti per i soggetti diabetici. Lo zucchero in circolo nel nostro sangue, dato dalla nostra assunzione di alimenti, provoca uno sbalzo ormonale che viene controllato continuamente da questo macchinario. Con costanza il macchinario percepisce i valori sbalzati di glucosio avvisandoci con l’app.

Come monitorare la glicemia su Android?

Le app per pazienti con diabete possono essere utili per:

1 aiutare a tracciare i livelli di glucosio nel sangue;

2 monitorare la dieta e dare informazioni sugli alimenti;

3 aiutare nel ricordarsi di prendere un farmaco e fornire supporto attraverso una comunità con altre persone affette da diabete.

Ecco le 5 migliori app da scaricare sul telefonino:

Ma adesso andiamo ad elencare quali sono queste app che potrebbero migliore il nostro stile di vita o addirittura salvarci la vita in caso di emergenza, è importate sapere che una delle funzioni molto importanti di quest’app è che funge anche da promemoria per l’assunzione della nostra insulina.

Milioni di persone che soffrono con questa malattia, da oggi possono scaricare, sia per Android e per iPhone questa app miracolosa. Con questa innovazione, possiamo controllare i livelli di glicemia grazie alla tecnologia avanzata dei nostri esperti.

1 ) mySugr Companion

Come prima app possiamo parlare del “mySugr Companion”, un app scaricabile in qualsiasi telefono o tablet, che procede come un diario per controllare il diabete, in modo divertente e giocoso. Aggiungiamo dire divertente perchè, a differenza delle altre app, questa sfida le persone a compiere più punti per raggiungere i vari obbietti e vincere sfide.

2) Gucose Buddy

Come seconda app possiamo parlare di “Gucose Buddy”, sempre un app che controlla i nostri monetine di glucosio nel sangue, carboidrati, dosaggio di insulina e quanta attività fisica abbiamo fatto.

3) Diabetes:M

La nostra terza app si chiama “Diabetes:M”, traccia le glicemia, emoglobina, il peso, liquidi e molto altro. Funge anche da promemoria per assumere i nostri farmaci.

4 )MyFitnessPal

app disponibile per Android e iOS. MyFintessPal aiuta a contare le calorie di qualsiasi alimento e monitora l’allenamento e le varie attività fisiche praticate per raggiungere gli obiettivi di fitness e a vivere in modo più sano. L’app aiuta anche a monitorare il proprio peso, crea grafici per tenere conto dei propri progressi e aiuta a gestire la dieta. Tuttavia, è sconsigliata per chi ha il diabete di tipo 2.

5) Diabetes Diary

E’ un’app gratuita disponibile solo per Android e con funzionalità simili a MySugr. Aiuta a controllare i livelli di glicemia, la pressione sanguigna, il peso e il livello di HbA1c. Anche questa app permette di creare referti in PDF da inviare al proprio medico.