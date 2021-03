Diabete, nuovo farmaco che fa perdere più chili

È stato trovato un nuovo trattamento per far dimagrire i pazienti colpiti da diabete di tipo 2. Gli studiosi dell’Università di Leicester, infatti, hanno notato come un’iniezione settimanale a base di Semaglutide fa perdere di media circa 10 chili.

Nella ricerca pubblicata su The Lancet, dimostrano come due terzi dei pazienti di tipo 2, trattati con una dose di 2,4 milligrammi di questo farmaco, hanno portato a ridurre almeno del 5% il loro peso corporeo e hanno ottenuto un miglioramento significativo del controllo della glicemia. Per più di un quarto dei pazienti, invece, il calo è stato del 15% del proprio peso corporeo.

«Questi risultati sono entusiasmanti e rappresentano una nuova era nella gestione del peso nelle persone con diabete di tipo 2 - spiega Melanie Davies, ricercatrice che ha condotto lo studio - Segnano un vero cambiamento di paradigma nella nostra capacità di trattare l’obesità, i risultati ci avvicinano a ciò che vediamo con la chirurgia più invasiva».

Il lavoro è stato condotto in 149 siti in 12 Paesi di Nord America, Europa, Sud America, Medio Oriente, Sud Africa e Asia, coinvolgendo 1.210 pazienti con diabete di tipo 2 il cui trattamento non stava portando a un controllo sufficiente della glicemia.