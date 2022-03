Una dieta povera di grassi ci può essere prescritta dal medico o dal nutrizionista non solo per dimagrire ma anche al fine di prevenire il rischio di malattie. Seguire una dieta a basso contenuto di grassi è consigliata quindi dagli esperti per rimanere in salute. Un eccessivo consumo di grassi a tavola ci espone a un aumento dei rischi di malattie anche gravi quali patologie cardiovascolari sovrappeso e obesità altri problemi metabolici che hanno un impatto importante sulla qualità della nostra vita. In ogni caso come per i carboidrati non bisogna demonizzarli ed anzi i grassi rappresentano una eccellente fonte nutrizionale di cui non possiamo fare a meno. Quindi non vanno mai eliminati del tutto. Vi sono dei grassi quali ad esempio gli omega-3 e gli omega-6 che fanno bene alla nostra salute e quindi sulla nostra tavola non devono mancare gli alimenti che li contengono. Spesso però anche se non ci facciamo caso, nella nostra alimentazione quotidiana sono presenti grassi nocivi come quelli saturi o trans che invece fanno male alla salute. E' importante per controllare le nostre abitudini a tavola porre attenzione alla lettura delle etichette per valutare la qualità dei prodotti che acquistiamo.

Come ridurre i grassi tavola

Evitiamo salse e condimenti eccessivi. Queste salse e condimenti industriali spesso sono ricchi di additivi e grassi. Proprio questi fanno lievitare il conto calorico e incidono sulla dieta. Possiamo sostituirli con le erbe aromatiche. Al supermercato scegliamo i prodotti che non contengono i grassi idrogenati o l'olio di palma. Il burro possiamo sostituirlo con l'olio e riguardo la qualità di quest'ultimo gli esperti consigliano di condire gli alimenti con l'olio extra vergine di oliva. Al posto del latte intero possiamo acquistare quello scremato o vegetale.

Gli alimenti che sono ricchi di grassi nocivi possiamo sostituirli con alternative salutari, ad esempio con la frutta secca, quindi mandorle noci nocciole pistacchi arachidi, con alcuni frutti in particolare l'avocado, il pesce ad esempio il salmone. Tutti alimenti ricchi di acidi grassi essenziali benefici per la salute. Anche i metodi di cottura hanno la loro importanza.

Evitiamo le fritture piuttosto privilegiando la cottura al vapore oppure al forno, e la carne e le verdure prepariamole alla piastra che non per questo sono meno gustose. I grassi trans si trovano in prevalenza nei prodotti di origine animale e quindi nella carne. Questo però non significa che dobbiamo eliminarla dalla nostra alimentazione. La carne è infatti la principale fonte proteica che abbiamo a nostra disposizione. Piuttosto è preferibile scegliere i tagli più magri e prediligere la carne magra adesso pollo o tacchino rispetto a quella di maiale o bovina.

L'importante è anche scegliere un metodo di cottura che riduca o elimini del tutto i grassi aggiunti. Gli insaccati, i prodotti industriali e confezionati i dolci sono alimenti processati che sarebbe meglio evitare nella dieta quotidiana in quanto vanno ad incidere non solo sulla linea ma anche sulla salute. Possiamo sostituirli con spuntini sani e gustosi ad esempio una manciata di frutta fresca quindi mandorle o noci o pistacchi oppure con i cereali integrali, la frutta e la verdura.

Aumentiamo il consumo di frutta e verdura perché la nostra dieta sia sana e bilanciata. Dovremmo consumarne 5 o 6 porzioni al giorno per garantire un apporto di vitamine antiossidanti e fibre e vitamine, costituenti principali di questi alimenti fondamentali per la nostra salute. Meglio ancora se li mangiamo crudi. Non consumiamo bevande gassate o zuccherate. L'acqua tè tisane frullati e centrifugati di frutta e verdura aiutano anche a mantenere la sazietà più a lungo.