Dieta a colazione: cosa mangiare per dimagrire

Partire la mattina con una buona colazione è fondamentale se si vuole dimagrire. Il primo pasto della giornata in particolare può aiutarci a perdere peso senza avere fame. D'altronde la colazione è il primo pasto che si fa dopo il digiuno notturno e quindi abbiamo bisogno di ricaricarci per affrontare una nuova giornata nel migliore dei modi. Secondo gli esperti, una colazione ben fatta è quella che ci permette di arrivare al pranzo senza attacchi di fame, per cui deve essere ben dosata. In questo senso i dietologi tendono a bocciare la colazione classica con cappuccino e cornetto perché gli zuccheri innescano un picco glicemico e quindi poco dopo abbiamo di nuovo fame.

Le regole per una colazione sana ed equilibrata

Come detto, la prima regola sottolineata dai nutrizionisti è di non saltarla mai altrimenti le calorie che crediamo di avere risparmiato le recuperiamo nel corso della giornata perché tendiamo a mangiare di più negli altri pasti.

Ma quali sono gli alimenti giusti a colazione per dimagrire?

Colazione per dimagrire: gli alimenti che ci aiutano

Una colazione sana ed equilibrata dovrebbe essere a base di proteine, fibre, carboidrati complessi e grassi. Insomma a detta degli esperti, dovrebbero essere presenti tutti gli alimenti nutrizionalmente completi per mantenerci in salute. Possiamo spaziare a seconda dei nostri gusti.

Ad esempio per una colazione perfetta per dimagrire ma che non toglie nulla al gusto è a base di muesli avena e cereali. Volendo possiamo aggiungere anche dello yogurt intero e della frutta fresca di stagione.

I grassi buoni che ad esempio troviamo nella frutta secca ci aiutano invece ad evitare i picchi glicemici.

Anche chi preferisce invece una colazione salata può spaziare a seconda delle proprie preferenze: possiamo fare colazione con degli albumi di uovo, degli affettati sgrassati o formaggio oppure del salmone affumicato.

Biscotti e cereali confezionati sono bocciati dagli esperti che ci invitano a leggere le etichette perchè nelle maggior parte dei casi si tratta di alimenti che contengono molti zuccheri.

Per una colazione che aiuta a dimagrire è importante anche scegliere cosa bere. In questo senso il classico caffè o tè non sono proprio l'ideale. Quest'ultimo è indicato solo nella qualità verde in quanto non solo ricco di antiossidanti ma è anche considerato un acceleratore naturale del metabolismo. Meglio ancora una spremuta d'arancia fresca appena fatta. Via libera anche ai centrifugati e frullati di frutta e verdura.

Inoltre anche l'orario in cui facciamo colazione sembrerebbe avere, sulla scorta di alcuni studi, la sua importanza. Per beneficiare a pieno dei vantaggi di una colazione sana e nutriente bisognerebbe farla entro le 8:30 in quanto chi fa colazione appena sveglio presenterebbe dei livelli di zuccheri nel sangue più bassi rispetto a chi fa la colazione più tardi.

Infine evitiamo distrazioni quando facciamo colazione e anche per gli altri pasti della giornata, perché se siamo distratti tendiamo a mangiare di più.