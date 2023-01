Dieta a gennaio: cosa mangiare per tornare in forma dopo le Feste?

Dieta a gennaio: scoprite cosa mangiare per tornare in forma dopo le Festività

Il periodo delle grandi abbuffate è fortunatamente quasi alle spalle. Tra cenone della Vigilia, pranzo di Natale e per molti anche a Santo Stefano e l'inevitabile benaugurante mangiata a Capodanno, a rimetterci è stata soprattutto la bilancia. Le grandi abbuffate di cenoni di Natale e di Capodanno sono terminate ed è giunto il momento di tirare un po’ il bilancio dei chili e delle scorie che si sono accumulate. Per riuscire a tornare in forma, la dieta detox da cominciare a gennaio è il regime adatto per depurarsi e liberarsi dalle tossine nell’organismo. Ora è tempo di pensare a come tornare al più presto in perfetta forma: vediamo la frutta e la verdura da mangiare nel primo mese dell'anno.

Dieta detox di gennaio: consigli

Per cominciare a seguire la dieta detox, il mese di gennaio è necessario per ripartire alla grande anche grazie ad alcuni alimenti che hanno proprietà depuranti e disintossicanti. Prima di tutto, bisogna impostare il regime eliminando gli alimenti grassi come i dolci, ma anche le fritture e le bevande gassate e alcoliche.

Bisogna poi ridurre i carboidrati optando per alimenti integrali come pasta e riso che sono ricchi di fibre. Si consiglia poi di optare per cotture leggere e ipocaloriche come la lessatura e consumare verdure crude in modo da mantenere tutte le loro proprietà e nutrienti. Per quanto riguarda gli spuntini, sono consigliati i centrifugati di frutta e verdura, magari a base di broccoli o melograno che depurano l’organismo.

Se si decide di seguire una dieta detox è bene pensare anche all’idratazione per poter eliminare le scorie dell’organismo consumando almeno un litro e mezzo di acqua naturale al giorno. In questo caso, è meglio arrivare almeno a due litri per eliminare le scorie e le tossine dall’organismo e, quindi, smaltire i liquidi che causano cellulite e ritenzione idrica.

Sono ottimi anche le tisane e gli infusi da scegliere possibilmente senza zucchero. Sono indicate bevande a base di erbe come ortica, betulla, menta, tarassaco, ma anche finocchio, semi di bardana e anice verde da consumare a colazione o durante il giorno. Al mattino, appena svegli, si consiglia di cominciare la giornata con dell’acqua e del succo di limone proprio per favorire la depurazione.

Dieta a gennaio 2023: cosa mangiare per tornare in forma dopo le feste?

Per seguire la dieta di gennaio ci basterà recarci dal fruttivendolo dove, nel banco delle verdure, troveremo la frutta e la verdura tipiche di questo mese.

Tra i banchi della verdura a gennaio troviamo ad esempio:

barbabietole, broccoli, carciofi, carote, cavolfiori, cavoli, cicorie, cime di rapa, fagioli, finocchi, porri, radicchio, sedano e zucca, arance, cachi, kiwi, mandaranci, mandarini, mele e pere

Dieta a gennaio 2023: gli alimenti consigliati

Dal fruttivendolo troviamo quindi alcuni tra i migliori alimenti per iniziare una dieta a gennaio che ci aiuti a ritrovare al più presto il peso forma, mentre riprenderemo la routine lavorativa dopo le Festività.

Tra i cibi consigliati in questo periodo ci sono le pere, ricche di minerali, che contengono poche calorie e le arance, grazie alla vitamina C, importantissime nel periodo invernale anche per stimolare le difese immunitarie.