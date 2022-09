Dieta a settembre: cosa mangiare per tornare in forma dopo l'estate?

Settembre come Gennaio è il mese dei buoni propositi ed eccoci arrivati nel mese in cui tutto riprende, lentamente ma riprende anche i buoni propositi di rimettersi in forma dopo l’estate. Ma cosa mangiare tornare in forma dopo l'estate?

All'estate tutti si sa sognano di arrivare al massimo della forma, ma poi è inevitabile che in vacanza ci si conceda qualche piacere culinario in più. Vediamo la frutta e verdura da mangiare a settembre con l'obiettivo di tornare in perfetta forma al rientro dalle vacanze

Dieta di settembre: cosa mangiare?

Settembre: l’estate è al capolinea e si affaccia l’autunno. Il clima è ancora caldo ma le vacanze sono finite o volgono al termine. Vediamo come affrontare con il giusto slancio questo mese, mangiando frutta e verdura di stagione per perdere qualche chilo superfluo. Stiamo parlando di due tre chili.

Per seguire la dieta di settembre ci basterà recarci dal fruttivendolo dove nel banco delle verdure comparirà la frutta e la verdura tipica di questo mese, ridurre gli zuccheri, eliminare fritture e bevande gassate, fare lunghe passeggite e idratarsi a sufficenza

Tra i banchi della verdura a settembre troviamo ad esempio:

bietole, carote, cavoli, cetrioli, cicoria, cipolle, fagioli, fagiolini, insalate, melanzane, patate, peperoni, pomodori, radicchio, rape, ravanelli, rucola, sedano, spinaci, zucca, zucchine

Tra i banchi della frutta a settembre troviamo ad esempio:

kiwi, lamponi, mandorle, mele, melograno, meloni, mirtilli, more, nocciole, noci, pere, pesche, susine, uva, cavolfiori

Dieta a settembre: quali sono gli alimenti consigliati?

Dal fruttivendolo troviamo quindi alcuni tra i migliori alimenti per fare una dieta a settembre che aiuti a combattere la ripresa della routine lavorativa.

Tra i frutti di stagione è particolarmente consigliata l'uva, ricca di vitamine e i mirtilli che hanno un effetto rilassante e sono perfetti per mantenere il buono stato dei vasi sanguigni svolgendo un'azione antiossidante. Frutti come le pere, ricche di minerali e che contengono poche calorie, sono perfette per tenersi in forma, proprio come i fichi.



Dieta di Settembre: il piano settimanale giornaliero

- Lunedì

Colazione • Caffè o tè • Latte parz. screm. • Biscotti integrali

Spuntino • Mele

Pranzo • Panino ai cereali con bresaola e limone • Julienne di zucchine

Spuntino • Pere

Cena • Frittata con funghi • Insalata verde mista • Pane ai cereali

- Martedì

Colazione • Caffè o tè • Yogurt magro alla frutta • Pane integrale tostato con 1 cucchiaino di miele

Spuntino • Uva

Pranzo • Pasta e fagioli rossi • Insalata di cavolo verza

Spuntino • Mele

Cena • Mix di verdure al forno con primo sale • Pane integrale

- Mercoledì

Colazione • Caffè o tè • Latte parz. screm. • Fette biscottate integrali con 2 cucchiaini di marmellata

Spuntino • Pere

Pranzo • Riso con le triglie (vedi ricetta) • Carote al limone

Spuntino • Prugne

Cena • Roastbeef con rucola e limone • Carote lessate • Pane integrale

- Giovedì

Colazione • Caffè o tè • Yogurt magro • Muesli

Spuntino • Mele

Pranzo • Couscous di verdure • Mozzarella • Finocchi in insalata

Spuntino • Uva

Cena • Ceci lessati con cipolla, capperi, sedano • Insalata verde mista • Pane integrale

- Venerdì

Colazione • Caffè o tè • Yogurt magro bianco • Fiocchi di cereali

Spuntino • Pesca

Pranzo • Fettine di pollo alla griglia con cipolle al forno • Pane ai cereali

Spuntino • Mele

Cena • Sardine grigliate con fagiolini • Pane ai cereali

- Sabato

Colazione • Caffè o tè • Latte parz. scremato • Biscotti secchi

Spuntino • Mela

Pranzo • Pasta integrale con piselli e mentuccia • Peperoni alla griglia

Spuntino • Pere

Cena • Cosce di tacchino arrosto • Barbabietole rosse in insalata • Pane integrale

- Domenica

Colazione • Caffè o tè • Yogurt magro bianco • Fiocchi di cereali

Spuntino • Prugne

Pranzo • Cefalo in umido • Coste grigliate • Pane integrale

Spuntino • Uva

Cena • Pasta con melanzane, ricotta stagionata e pomodori

Abbianate agli alimenti consigliati anche una costante attività fisica, almeno tre volte a settimana per 30-45 minuti e ricordatevi di idratarvi a sufficenza.