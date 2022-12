Dieta Alcalina prima di Natale, il peso forma ideale per le festività

La dieta alcalina prima di Natale: ecco cosa mangiare

La dieta alcalina tende a privilegiare le verdure, in particolare crude e ad evitare per lo più la carne, i formaggi e i cibi a base di grano. Si tratta di un concentrato di vitamine e antiossidanti da inserire assolutamente nei nostri pasti quotidiani prediligendoli ad altro.

In vista del Natale meglio pensare di mettersi in linea per affrontare le abbuffate serenamente. Con la dieta alcalina è possibile, rapida ed efficace, garantisce buoni risultati.

La Dieta Alcalina è uno schema alimentare ipocalorico e salutare, che non rinuncia al gusto in molti suoi alimenti: ecco i più consigliati.

Mancano pochi giorni alle feste di Natale in cui è impossibile sottrarsi dal mangiare di più e soprattutto cibi maggiormente calorici rispetto a quello che si consuma di solito.

Per arrivare in perfetta forma in modo da poter affrontare pranzi e cene, leccornie, condimenti ricchi e cibi più grassi senza sensi di colpa, ma certi che un’alimentazione ipercalorica solo episodica non può compromettere né la salute né la linea. Quindi meglio giocare d’anticipo e vivere questi pochi giorni all’insegna di un regime alimentare salutare e leggero, che tornerà poi utile anche dopo le festività, per rimettersi in linea. Tanti sono i modelli diversi di diete alle quali possiamo sottoporci per tornare in forma. Tra i più apprezzati figura la Dieta Alcalina prima di Natale, perfetta da seguire per le festività di fine anno e consigliatissima anche perché piena di alimenti antiossidante, che poggia tutto su cibi nutrienti e che fanno bene all’organismo.

L’ideale per contrastare i conservanti e tutte quelle sostanze nutritive costituite da additivi e grassi, dei quali invece potremmo fare decisamente a meno. Questo tipo di regime alimentare si contraddistingue anche per essere ipocalorico.

Tra le cose da mangiare che non dovrebbero mai mancare nella Dieta alcalina di Natale figura quanto segue.

Dieta Alcalina di Natale, cosa dobbiamo mangiare

Ecco cosa non deve mancare durante le festività natalizie:

Aglio: possiede tantissime proprietà a dispetto dell’odore, ed è un ottimo antibatterico ed antiossidante. È l’ideale per rafforzare le difese immunitarie e regolamentare le funzioni cardiache.

- Cetrioli: possiedono molta acqua e pochissime calorie, inoltre sanno essere ottimamente sazianti ed idratanti. Sono una grande fonte di vitamine, sali minerali ed antiossidanti.

- Limone: rappresenta il condimento per eccellenza in alternativa ad un pò di olio extravergine d’oliva, in ogni dieta. Sarebbe sempre consigliabile bere un pò di acqua con diluito del succo di limone appena svegli, per eliminare le tossine e favorire la digestione, oltre che per bruciare i grassi.

Cos’altro non può mancare

- Sedano: ha tantissime proprietà benefiche, si può mangiare sia crudo che in centrifugati ed è un eccellente serbatoio di vitamina C. E poi è anche molto consigliato per favorire la diuresi.

- Mele: sono sempre saporite e sazianti, contengono tante fibre ed aiutano l’intestino a funzionare bene. Sarebbe meglio mangiarle con la buccia per assumere più sostanze nutritive.

- Broccoli: sali minerali quali calcio, potassio, ferro, magnesio, selenio, acqua, tante vitamine (A, C, E, K e quelle del gruppo B) ed acido folico. Non c’è nient’altro da aggiungere.

- Avocado: è delizioso e possiede grassi buoni, in particolare l’Omega 3. Non bisogna esagerare nella sua assunzione, come qualsiasi altra cosa. Per il resto possiede anche vitamine, antiossidanti e sali minerali.

Nella dieta alcalina prima di Natale, si può scegliere soltanto di aumentare il consumo vegetale e prediligerlo nella quantità sia delle dosi che del numero di pasti durante la settimana.