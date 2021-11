Dieta anti-raffreddore: gli alimenti che ci aiutano

Con l'autunno inevitabilmente tornano anche i tipici malanni stagionali di questo periodo: raffreddore e influenza. In questo periodo dell'anno può capitare più spesso che il nostro sistema immunitario possa trovarsi in difficoltà contro i virus autunnali. Alcuni alimenti però possono aiutarci contro le malattie stagionali, altri invece sono sconsigliati. In questo articolo andiamo considerare quali sono.

Dieta per prevenire il raffreddore

Ci siamo passati tutti almeno una volta nella vita: naso che cola ovvero congestione nasale, gola irritata, occhi gonfi. Sono questi i sintomi tipici che ricorrono se abbiamo il raffreddore, una delle affezioni stagionali più comuni nei mesi autunnali e invernali. L'alimentazione anche in questo caso gioca un ruolo importante sebbene indiretto perché può rafforzare il sistema immunitario mantenendolo quindi in salute. Gli alimenti ricchi di vitamine e sali minerali possono farci superare prima i sintomi più fastidiosi, in particolare la congestione nasale.

Tra i cibi consigliati dagli esperti sia per prevenire che per facilitare la guarigione dai sintomi del raffreddore vi sono in primo luogo gli agrumi. Spremute di arance, mandarini e pompelmi saranno quindi il nostro toccasana contro il raffreddore. Oltre ad apportare vitamine e sali minerali prevengono anche la formazione del muco nelle prime vie respiratorie.

Lo zenzero in particolare è indicato contro il mal di gola perché è in grado di lenire il dolore in breve tempo. Pertanto non solo le tisane, ma anche le zuppe a base di zenzero, sono più che indicate per favorire il decorso più rapido del raffreddore.

Se vogliamo ricorrere al classico rimedio della nonna possiamo optare per il brodo caldo, magari insaporito dall'aglio e dal peperoncino che hanno un effetto disinfettante che ci aiuta a liberare le vie nasali. L'aglio in particolare è noto che funge da antibiotico e antivirale naturale. Anche le cipolle hanno un effetto analogo e per questo sono considerate una sorta di medicina naturale.

La lattuga, ma anche tutte le verdure a foglia verde, ci aiutano a combattere più rapidamente la malattia. La lattuga, oltre ai minerali, ci apporta anche la vitamina A e C.

Un altro rimedio semplice e pratico contro il raffreddore è il miele. Allevia la tosse ed è dotato di proprietà antimicrobiche e antinfiammatorie.

Tè al ginseng molto indicato per far scendere la febbre. Otteniamo un effetto ancora migliore se vi aggiungiamo qualche foglia di eucalipto che vi aiuterà a liberarvi dal naso chiuso, uno dei sintomi più fastidiosi del raffreddore.

Riguardo ai cibi sconsigliati, se siamo raffreddati sarò meglio evitare alcuni alimenti. Gli esperti sconsigliano la carne, in particolare quelle rossa, il latte perchè potrebbe favorire la secrezione di muco ma anche latticini e dolciumi, in particolare lo zucchero raffinato sia in quanto causa di infiammazione e sia perché rallenta la digestione. Da evitarsi anche gli alimenti fritti che rendono più laboriosa la digestione e gli alcolici e il caffè che aumentano la disidratazione.