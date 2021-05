Dieta brucia grassi: menù settimanale per tornare in forma in 4 settimane

In questo articolo scopriremo tutto ciò che c’è da sapere sulla dieta brucia grassi: una dieta lampo che vi permette di perdere fino a 8kg in 4 settimane andando a bruciare gli accumuli di grasso corporeo e tonificando il corpo. La dieta brucia grassi si concentra solo su elementi che accelerano il metabolismo e che, col tempo, aiutano anche a perdere peso. Una dieta brucia grassi realistica ed efficace sarebbe il sogno di tutti, ma non è da intendersi come brucia grassi in eccesso (merendine, dolci, fritti…), bensì come acceleratrice del metabolismo

Ecco come funziona la dieta brucia grassi, scopri il menù settimanale per tornare in forma in 4 settimane

Badate bene che è appunto un’ipotesi, un’idea: la vostra alimentazione deve essere impostata solamente da un nutrizionista, cui potete rivolgervi anche solo per capire da dove partire.

Come funziona la dieta brucia grassi?

La dieta brucia grassi va a braccetto con la cosiddetta dieta del super metabolismo, in quanto molti alimenti coinvolti contribuiscono appunto a velocizzare il metabolismo e di conseguenza favorire lo smaltimento dei grassi in eccesso. Prendete tutto con le pinze, però: ognuno di noi funziona a sé e siamo tutti macchine davvero molto ma molto complicate… nessuna regola vale per tutti. La dieta brucia grassi dovrebbe fare in modo che il corpo smaltisca i grassi prima di ogni altra cosa. Idealmente, quindi, nelle donne le zone che dovrebbero giovarne maggiormente sono quelle in cui più tipicamente si trovano accumuli adiposi: glutei, ventre e addome, cosce e fianchi, seno.

I 6 cibi brucia grassi da introdurre nella dieta per tornare in forma in 4 settimane

Alcuni alimenti hanno, tra le molte altre, proprietà termoregolatrici, stimolanti, digestive, drenanti, disintossicanti. Tra i più gettonati, ci sono: zenzero; ananas; peperoncino; caffè; pesce; tè verde. Nessuno di questi ingredienti fa miracoli, ma inserirli con regolarità nell’alimentazione quotidiana non fa affatto male (certo, appurato che siano adatti al nostro organismo. Da un nutrizionista).

Menù settimanale della dieta brucia grassi: esempio

- Lunedì - colazione: yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione

spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla

pranzo: pasta integrale 70 g + peperoncino + insalata + tonno naturale

cena: carne bianca o pesce + verdure lessate + frutta

- Martedì - colazione: tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta

spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco

pranzo: 1 patata lessa + 2 uova sode + zucchine + tisana zenzero

cena: pesce al forno con pomodoro e peperoncino + rucola + 1 fetta di pane

- Mercoledì - colazione: yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione

spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla

pranzo: riso integrale 70 g + peperoncino + insalata + petto di pollo

cena: vitello alla piastra + funghi + pasta integrale 50 g

- Giovedì - colazione: tè verde + 3 fette biscottate + composta di frutta

spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco

pranzo: ceci in insalata con zenzero e peperoncino + gallette di riso + verdura di stagione

cena: pollo al limone + riso pilaf + insalata

- Venerdì- colazione: latte scremato + semi di chia + 2-3 biscotti secchi + mezza banana

spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla

pranzo: pasta o riso integrali 70 g + peperoncino + insalata + pesce al forno

cena: tacchino ai ferri + riso basmati + verdure a piacere

- Sabato- colazione: yogurt magro 125 g + manciata di cereali + frutto di stagione

spuntino / merenda: cubetto di parmigiano / frutto fresco

pranzo: pasta integrale + silk tofu e insalata

cena: pollo all’ananas + 2 fette di pane + verdure di stagione

- Domenica - colazione: salmone affumicato + 1 fetta pane tostato

spuntino / merenda: frutto fresco / qualche noce o nocciola o mandorla

pranzo: pasta integrale con pomodoro e peperoncino + insalata e pesce fresco

cena: crema di zucca e zenzero (non vellutata eh, che ha la panna) + 2 fette di pane + orzo

E’ chiaro che questo è un articolo che NON indica di seguire la dieta, ma spiega ciò che si legge su internet Vi esortiamo a rivolgervi ad uno specialista