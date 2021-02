Dieta che funziona: l’efficace metodo giapponese per dimagrire in 20 mosse

La dieta non è solo una questione di testa ma anche e soprattutto una questione di emozioni che ci trasmette, infatti per poter perdere peso attraverso una dieta bisogna fare una dieta che ci piaccia. Il metodo giapponese "Hara hachi bu" cioè, con lo stomaco colmo all'80 per cento, è semplice ed efficace: limitare al massimo la farina 00, iniziare i pasti con verdure crude o cotte, legumi almeno tre volte alla settimana, questi sono solo alcuni dei metodi efficaci per dimagrire.



«Hara hachi bu». Sembra una formula da bacchetta magica, in realtà i giapponesi indicano con questo detto l’abitudine di alzarsi da tavola quando non si sentono ancora del tutto pieni.

Come la pazienza segna certe vittorie nella vita, così l’attesa è uno dei segreti per domare la voglia di mangiare. Perché ci si percepisca sazi servono all’incirca venti minuti dal momento in cui la pancia inizia a riempirsi: alcuni input devono salire da giù e raggiungere il cervello per avviare il processo che blocca l’appetito. I segnali della fame, oressigeni, sono legati soprattutto all’ormone chiamato grelina, mentre gli anoressigeni, di sazietà, ad altri due ormoni: la leptina e l’insulina. Il meccanismo di regolazione è complesso e non ancora del tutto noto, ma i messaggi richiedono il loro tempo per l’andirivieni tra apparato digerente e testa.



L’appagamento, con «hara hachi bu», cioè con lo stomaco colmo all’80 per cento, arriverà dopo un pochino che è terminato il pasto e allora ci si sentirà sazi senza essere appesantiti. Parte dalla regola nipponica la rivoluzione privata per modificare il ritmo dell’alimentazione dopo gli eccessi di Natale e Capodanno. Perché sia pacifica, l’ideale è procedere per gradi, per non provocare le piccole controrivoluzioni che inducono in un raptus a svuotare il frigorifero. Si riducano giorno dopo giorno i grammi di pasta e i cucchiaini di zucchero nel caffè. Si introduca almeno una porzione di cereali integrali al giorno. Soprattutto si pensi a Copernico: «Al centro del mondo ci sono io, non il cibo».

Ecco venti mosse che si possono tentare per frenare l’appetito e dimagrire un po’.

Antipasto con fibra

Un trucco facile è inaugurare il pasto non sbocconcellando il pane o tuffandosi sui maccheroni ma con le verdure: crude, cotte, in minestrone, in zuppa. Lo stomaco inizia a riempirsi delle fibre e dell'acqua contenute nei vegetali e dalle reazioni delle cellule gastriche prende forma il processo di sazietà.



Regno green

Dedicato a quanti si affannano in diete che non prevedono gli ortaggi: mangiarli è una via per mantenere la linea. Le verdure, che hanno pochissime calorie, dovrebbero rappresentare almeno un terzo di pranzo e cena, come condimento dei primi, antipasto o contorno.



Integrale batte raffinato

I chicchi, la pasta o il pane integrali andrebbero scelti almeno una volta al giorno, mentre bisognerebbe limitare il riso bianco e la farina raffinata. Il consumo di cereali integrali e derivati appare associato a un miglioramento della linea e dà maggiore senso di sazietà. Al contrario, gli eccessi di brioche o pagnotte con farina 00 accrescono l'appetito. Va detto che la comune pasta di semola di grano duro, cioè spaghetti e rigatoni che troviamo al supermercato, pur non avendo la ricchezza di fibre, vitamine e minerali della versione integrale, non ha un indice glicemico alto come i prodotti con farina 00. Per saperlo: riso nero e riso rosso sono sempre integrali.



Più aromi, meno intingoli

È ovvio che se si vuole dimagrire non bisogna cucinare con condimenti troppo grassi e calorici, a base di burro, panna, maionese: spezie ed erbe aromatiche sono d'aiuto.



Il pane che sconfigge i cracker

Un paninetto o una fetta media, purché non siano a base di farina 00, vincono su cracker, gallette, fette biscottate e grissini, magari ricchi di sale e grassi. Opportuno informarsi sempre sul pane venduto, a volte scuro solo per il caramello: il primo ingrediente dev'essere la farina integrale o semi-integrale, come la farina di tipo 2 (e dello strutto non ci sia l'ombra).



O michetta o fusilli

Per comodità, si può adottare lo stratagemma di alternare pasta e pane: o l'uno o l'altro. Altrimenti si dimezzano le rispettive porzioni.



Le patate non sono un contorno

I tuberi non vanno considerati alla stregua di un contorno: il loro contenuto di amidi, quindi di carboidrati complessi, li rende più simili ai cereali che alle verdure. Per praticità, una porzione di patate si può considerare alternativa al primo o al pane in uno o due pasti alla settimana, ma non agli ortaggi che dovrebbero sempre fare la parte del leone a tavola.



Proteine dei legumi

Un vantaggio dei legumi è il loro potere di sedare l'appetito. Uno studio sperimentale ha verificato gli effetti del consumo di fagioli sul senso di sazietà, che si mantiene per ore. Lenticchie, piselli o ceci hanno una quota amidacea, ma l'assorbimento degli zuccheri viene ritardato dalle fibre. E racchiudono le proteine, che insieme a quelle dei cereali forniscono l'intero bouquet di aminoacidi di cui l'organismo ha bisogno. Le linee guida per una sana alimentazione raccomandano di mangiare legumi almeno tre volte alla settimana.



Masticare a lungo

Bisognerebbe masticare a lungo e quindi mangiare lentamente. Alcuni esperimenti su volontari parlano di una riduzione del 10-20 per cento di grammi di cibo se non si ingoia il boccone e invece lo si tiene tra i denti, schiacciandolo fino a una ventina di volte. Il pranzo slow, tra l'altro, è un bellissimo modo di gustare a fondo una pietanza. Assaporare è un atto d'amore verso il cibo, abbuffarsi ricorda i predatori famelici.



Mettere meno cibo nel piatto

Si dice «avere gli occhi più grandi della pancia» e si riempie il piatto, lasciando poi il cibo che avanza. Già questo spreco è inutile, ma il caso più comune è di spazzolare tutto, anche se è tanto. Perciò è opportuno servirsi una porzione non eccessiva.



Piatti small size

Occhio alla dimensione dei piatti, specie i fondi: più sono grandi, più cresce la porzione.



Nascondere gli snack

Via dolciumi, salatini e il cibo spazzatura: nasconderli o non comprarli affatto. Si tende a mangiare più snack vedendoli in giro. Sale e zucchero viziano il cervello e stuzzicano le papille gustative, così si instaura una piccola schiavitù che si fatica a interrompere.

Porzioni in anticipo

Per scoraggiare i bis, l'ideale è servire le porzioni su ogni piatto invece che mettere in tavola il vassoio.



Niente multitasking

Fare un'altra attività durante pranzo o cena, che sia giochicchiare al telefono, lavorare al computer o guardare la televisione, porta a mangiare a oltranza, imbambolati dinanzi allo schermo.



Sedersi a tavola per mangiare

Vale per i pranzi e vale anche per gli spuntini: se spizzichi in piedi, non presti attenzione al cibo. Un'alimentazione consapevole, assaporando i gusti e la consistenza, può aiutare a ridurre le calorie.



Distinguere la fame dalle voglie

Il moto che spinge verso quel cioccolatino o di quel formaggio è dettato davvero dall'appetito? La fame fisica si manifesta con un senso di vuoto allo stomaco, mentre una voglia è più probabile che dia l'acquolina in bocca. Nel secondo caso, bisognerebbe provare a distrarsi: fare una passeggiata, chiamare un amico, ballare in casa o lavarsi i denti.



No alle bibite gassate, si all'acqua

L'acqua serve a tutto, anche a ripristinare la regolarità dell'intestino. Mai tenere a tavola al suo posto le bibite gassate e zuccherate.

«Gennaio asciutto»

È arrivata dalla Gran Bretagna la proposta «Dry January», esplosa sui social, che invoglia a cominciare l'anno con un mese di astinenza dall'alcol. Bevendo meno, o per niente, si nota quasi immediatamente un beneficio sul sonno e una lieve perdita di peso. La chiave è acquisire moderazione, non tornare poi alle vecchie abitudini.



Utilizzare l'olio con cautela

L'extravergine di oliva è un astuccio di gioielli, ma bisogna andarci cauti: lo sfarzo è contrario alla bilancia.



Più frutta, meno dolci

I bignè acquistati in pasticceria o le torte fatte in casa sono un appuntamento speciale. In realtà, il desiderio di dolce andrebbe soddisfatto con la frutta fresca, uno spizzico di frutta disidratata o un pezzetto di cioccolato fondente.