Quando parliamo di dieta cinese intendiamo una condotta alimentare che si basi sulla tradizione popolare di un Paese come la Cina che ha saputo tramandare la propria medicina antica di millenni

Dimagrire con il metodo cinese? Si può e proverai anche nuovi sapori. La dieta cinese o dieta del Tao non prevede il classico conteggio delle calorie perché si basa principalmente sulla scelta degli alimenti.

Lo scopo finale di tutti i cibi inseriti in questo piano alimentare è stimolare il metabolismo e quindi tutte le funzioni ad esso connesse: assimilazione, trasformazione e smaltimento degli alimenti. Vanno comunque preferiti cibi a temperatura ambiente, quindi né troppo freddi né troppo caldi e andrebbe limitato il consumo di grassi animali (come burro, salse, salumi), prodotti lievitati e lieviti e latte e latticini.

Il metodo cinese sostiene che il 50% dell’apporto quotidiano di cibo deve essere coperto dai cereali e il rimanente 50% deve essere così ripartito: 20% prodotti di origine animale, 20% vegetali e circa il 10% di frutta.

La dieta del Tao si basa quindi sul metodo cinese. Questo piano alimentare può essere seguito anche per più di un mese, fino al raggiungimento del peso desiderato. Per i condimenti si raccomanda di usare 2 cucchiai di olio extravergine di oliva al giorno.

Dieta cinese: il menù settimanale per perdere peso

Lunedì. Colazione: 3 fette biscottate o gallette, 2 cucchiaini di marmellata, un bicchiere di latte di mandorla o di soia. Pranzo: un piatto di riso con piselli al vapore e una bistecca di manzo con contorno di broccoli. Cena: un minestrone di verdure con 70 g di legumi, mais e brodo vegetale.

Martedì. Colazione: 3 fette biscottate oppure gallette di riso, un bicchiere di latte di riso, caffè o the. Pranzo: 70 gr di pasta e verdure e 100 gr di pesce al vapore. Cena: 70 g di riso in bianco e una bistecca di pollo con germogli.

Mercoledì. Colazione: 3 biscotti ai cereali oppure 3 fette biscottate e un cappuccino. Pranzo: 70 g di farro bollito, 50 g di tonno al naturale e verdure. Cena: riso alla cantonese.

Giovedì. Colazione: 3 biscotti integrali e un bicchiere medio di latte di soia. Pranzo: 50 g di spaghetti di riso, 80 g di bistecca ai ferri e verdure. Cena: una zuppa con 70 g di cereali in brodo vegetale, si può provare il miglio, la soia, l’orzo o il mais, 80 g di pesce (filetto di merluzzo o di sogliola) al vapore e contorno di broccoli e carote.

Venerdì. Colazione: 3 fette biscottate o gallette, 2 cucchiaini piccoli di marmellata, un bicchiere di latte di soia o un the. Pranzo: 70 g di riso con due carote, 100 g tra fagioli di soia e fagiolini conditi con salsa di soia. Cena: 70 g di pasta con verdure e 50 g di anatra al forno.

Sabato. Colazione: 3 fette biscottate o gallette, 2 cucchiaini piccoli di marmellata, un bicchiere di latte di soia o un the. Pranzo: 70 g di ravioli cinesi cucinati al vapore e 50 g di costine di agnello al forno. Cena: 70 g di polpette di manzo al vapore, 70 g di pane azzimo.

Domenica. Colazione: 3 biscotti integrali con latte di riso o di soia. Pranzo: 70 g di pasta con gamberetti cucinati al vapore e prezzemolo, 100 g di tofu e verdure assortite. Cena: una zuppa con 70 g di cereali e brodo vegetale, 80 g di filetto di merluzzo o di sogliola al vapore, broccoli e carote di contorno.