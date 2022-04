Dieta, colazione salata: esempi di cosa mangiare

La colazione salata può rappresentare una valida alternativa a quella dolce più tradizionale se sana ed equilibrata. In effetti gli esperti sottolineano quanto la colazione sia un pasto importante perché ci deve fornire l'energia necessaria per affrontare la giornata, quindi saltarla perché abbiamo poco tempo è un errore clamoroso. Secondo gli esperti quella salata è una colazione più saziante rispetto a quella dolce con cappuccino e cornetto perché ci apporta meno zuccheri a favore delle proteine che invece saziano di più. Con la colazione salata possiamo evitare quindi gli attacchi di fame nelle ore successive e quindi può rivelarsi utile anche se ne abbiamo qualche chilo da perdere.

Colazione salata: i cibi giusti

Secondo gli esperti, il pane e i cereali integrali sono l'abbinamento alimentare perfetto per una colazione salata perché essendo ricchi di fibre prolungano il senso di sazietà. Si tratta anche di un pasto nutrizionalmente corretto e completo in quanto questi due alimenti, pane e cereali integrali, ci apportano carboidrati complessi, vitamine e sali minerali. Una colazione salata può prevedere anche la frutta secca, quindi via libera a nocciole, noci, mandorle, pistacchi, semi oleosi ad esempio di zucca, di lino sesamo etc. in quanto ci forniscono gli omega-3, ovvero grassi buoni.

Sempre al posto del classico caffè e cappuccino possiamo provare spremute di frutta e verdura di stagione e quindi via libera centrifugati smoothie e frullati per fare il pieno ad alta concentrazione di sali minerali, fibre, antiossidanti e vitamine.

Possiamo fare una colazione salata anche con ricotta e formaggi, sia freschi che stagionati, con le uova e il salmone (quest'ultimo meglio però non affumicato). In particolare questa è la colazione adatta agli sportivi che vogliamo mettere su massa muscolare. L'importante è che siano consumati con moderazione. Andranno invece evitati o limitati gli insaccati e i salumi in quanto ricchi di grassi e sale.

Colazione salata: esempi

Pane e olio. E' la colazione e lo spuntino che facevano un tempo i nostri nonni. Ci fornisce l'apporto calorico necessario per arrivare fino a pranzo. L'importante è utilizzare il pane integrale e l'olio extra vergine di oliva. Anche il formaggio sia fresco, ad esempio robiole e stracchino o stagionato ad esempio il pecorino, si presta molto bene per questo tipo di colazione.

Per gli amanti dei sapori decisi vi proponiamo una colazione salata con pane burro e acciuga. Da non tralasciare una colazione salata semplice quanto gustosa: pane pomodoro e olio di oliva. Se siamo a dieta possiamo prepararla senza olio.

Se ci siamo alzati tardi e abbiamo poco tempo per la colazione possiamo farla con un toast con prosciutto cotto e formaggio fuso filante o se preferite con prosciutto crudo e mozzarella.

Infine una colazione salata non può non prevedere l'uovo. Possiamo bucarlo in cima e berlo tutto in una volta. Se invece preferiamo una colazione all'inglese possiamo strapazzarlo in padella e aggiungere del prosciutto cotto o del bacon, oppure possiamo gustarcelo sodo.