Dieta: come combattere le rughe a tavola

Rughe? Da oggi puoi combatterle con la dieta, partendo dalla tavola. Nuovi studi hanno dimostrato infatti che le rughe possono essere sconfitte anche con l’alimentazione. Oltre a fattori genetici e ambientali, infatti anche una sana alimentazione rallenta l'insorgenza delle rughe, soprattutto sulla pelle del viso

Quando si parla di bellezza sono tanti gli aspetti da prendere in considerazione. Si va dal desiderare un corpo perfetto o che appaia comunque tonico ed in buona forma a dei bei capelli che appaiano sani e lucenti, fino ad arrivare alla pelle che tutte quante vorremmo compatta e luminosa. A tal proposito, uno dei primi nemici contro i quali ogni donna si trova a dover combattere, sono le tanto temute rughe, contro le quali si scende in campo per lo più attraverso l’uso di creme o di trattamenti estetici. Ma cosa penseresti scoprendo che, proprio come per la linea, anche le rughe possono essere sconfitte con la dieta?

La dieta del collagene è ottima per chi vuole mantenere la propria pelle tonica ed elastica. Con il passare degli anni questa tende a perdere tonicità e compaiono sul viso (e non solo) le rughe, segno che la pelle non è così fresca come una volta. Invece di ricorrere a costosi interventi si può porre un freno a questo processo di “decadenza” con l’alimentazione.

Come combattere le rughe a tavola con la dieta del collagene

Dicevamo prima che si può porre rimedio a tutto ciò privilegiando alcuni cibi. Vediamo allora quali introdurre nella dieta del collagene

Gli alimenti alleati della pelle

L'alimentazione riveste un ruolo fondamentale per contrastare i radicali liberi e, dunque, la comparsa delle rughe. Cosa mangiare allora per attenuare questo inestetismo? E cosa invece evitare? Preziosi alleati possono essere tutti quegli alimenti ricchi di antiossidanti, in particolar modo polifenoli, flavonoidi e alcune vitamine (A, C, E). Ecco qualche consiglio:

melograno: ricco di flavonoidi che proteggono la pelle dall'azione nociva dei raggi ultravioletti, è un potente antiossidante che aiuta la rigenerazione cellulare, a prevenire le malattie cardiache, inoltre aiuta a mantenere le ossa forti e ti manterrà giovane.

Tè verde: ricco di polifenoli, bioflavonoidi e tannini, questa bevanda tonifica e protegge la cute, inoltre aiuta a contrastare il sovrappeso.

Mirtilli: ricchi di flavonoidi, questi frutti sono ottimi anche per le loro proprietà antinfiammatorie, diuretiche e disinfettanti dell'apparato urinario. Grazie al contenuto di acqua e minerali i mirtilli favoriscono la diuresi e contrastano la ritenzione idrica.

Carote: amiche della pelle e della bellezza, sono ricche di vitamina C, combattono l'invecchiamento e fanno bene alla vista.

Pomodori: ricchi di antiossidanti, acqua, vitamine e sali minerali, i pomodori sono benefici anche per la salute delle ossa, per la diminuzione e il controllo della pressione arteriosa, nel favorire il corretto funzionamento della vista, nonché per la stimolazione dell'apparato digestivo.

Bacche di Goji: ricche di antiossidanti, riducono i radicali liberi e hanno proprietà antinfiammatorie. Contengono anche una buona dose di vitamina C.

Avocado: fonte di vitamina E, ha proprietà aromatiche, digestive e aiuta a contrastare la dissenteria, essendo un ottimo astringente. Ottima fonte di calcio e potassio, l'avocado contiene anche notevoli quantità di fibra e grassi monoinsaturi, utili a contrastare il diabete.

Non solo semi e vegetali nella dieta

Molto utili anche alcune tipologie di carne e pesce, come salmone e pesce azzurro ricchi di acidi grassi e omega 3 che prevengono la formazione dei radicali liberi. Inoltre producono l’elastina che si prende cura delle fibre elastiche della pelle. Meritano menzione, infine, la carne di manzo e pollo: contengono glicina, lisina e idrossiprolina, sostanze che compongono il collagene.

Alimenti nemici della pelle

Se da un lato ci sono gli alimenti consigliati, al contrario esistono anche quelli da evitare, tra cui sicuramente lo zucchero. Questo monosaccaride infatti, se presente in dosi eccessive, potrebbe rivelarsi nocivo in quanto, legandosi alle proteine del collagene, causerebbe una perdita di elasticità e di compattezza della cute. Anche l'alcol è responsabile della perdita di idratazione e ossigenazione della pelle, dunque il suo consumo dovrebbe essere limitato.

