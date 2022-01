Dieta: come dimagrire a 50 anni, i cibi da evitare

Qual è il modo migliore per dimagrire dopo i 50 anni? Missione impossibile? Non proprio. Certo si fa più fatica a dimagrire dopo gli anta, ma con una dieta mirata e qualche consiglio si può riuscire a perdere peso

Dieta: Il modo migliore per dimagrire dopo i 50 anni

Inutile nascondersi dietro a un dito o negare: seppur l’età biologica spesso non coincida con quella anagrafica, con il passare del tempo il metabolismo rallenta. E perdere peso a 50 anni non è così facile come poteva esserlo a 40 o, meglio ancora a 30.

Quando eravate ragazze riuscivate a perdere peso in pochi giorni semplicemente facendo qualche rinuncia a tavola, mentre ora dopo i 50 anni vi sembra molto più difficile?

Dopo gli anta, si tende più facilmente ad accumulare grasso sul girovita (per via del calo degli estrogeni) e a soffrire maggiormente di ritenzione idrica. Inoltre, può accadere che si sia persa la voglia di cucinare. Questo non significa però abusare di cibi precotti carichi di conservanti; le alternative salutari ci sono e sono piatti genuini ma veloci da preparare, come il pesce al cartoccio o una gustosa insalata di cereali e verdure.

Se poi si ha l’abitudine di andare al ristorante nel week-end non si deve necessariamente rinunciare, basta stare attenti ai condimenti ed evitare il dolce a fine pasto.

Come perdere peso dopo i 50 anni?

Per perdere peso dopo i 50 anni, quindi, occorre seguire un'alimentazione mirata, studiata in base all’età e soprattutto abbinare alla giusta dieta, molto movimento e qualche accortezza strategica, scopriamo i cibi da eviatare

Per dimagrire a 50 anni occorre il giusto apporto calorico

Ti sarà capitato di leggere che il fabbisogno calorico medio di una donna è di circa 1800 calorie al giorno. Attenzione però perché questo dato è puramente indicativo e non tiene conto di tantissimi fattori eterogenei tra cui, appunto, l’età.

Con l’avanzare dell’età si fa meno attività fisica e il nostro organismo è in grado di bruciare calorie più lentamente, quindi sarebbe opportuno, senza esagerare nel fare diete drastiche controproducenti, ridurre l’apporto di calorie giornaliero.

Per quanto riguarda l’attività fisica il segreto sta nel non vedere lo sport solo come attività agonistica o competitiva: può essere un modo per scoprire un hobby e conoscere persone nuove ad esempio. Se hai figli condividi con loro attività all'aria aperta.

Alimentazione a 50 anni

Per perdere peso dopo i 50 anni è necessario seguire una dieta mirata, studiata da un nutrizionista, abbinando alcuni semplici accorgimenti. Un buon inizio è consumare sempre la colazione, possibilmente entro le 9 della mattina, in modo da tenere a bada la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress, che influisce anche sul controllo del peso. Se il cortisolo è alto l’organismo brucia con più facilità il tessuto muscolare e meno quello adiposo. Il primo pasto della giornata deve contenere tutto ciò di cui il nostro corpo necessita per cominciare la giornata con il giusto sprint, quindi sia micro (Sali minerali e vitamine) che macronutrienti (carboidrati, proteine, grassi buoni). Seppur non si debba demonizzare nessun alimento, sarebbe utile eliminare l’assunzione di zuccheri semplici come la farina bianca e cibi molto lievitati, che possono aumentare il gonfiore della pancia. Sarebbe utile anche ridurre il sale, nemico dell’ipertensione e della la ritenzione idrica.

Cibi da evitare dopo i 50 anni

Se è vero, come abbiamo detto, che le proteine sono importanti, è altrettanto vero che sarebbe necessario aumentare il consumo di quelle vegetali evitando, soprattutto, carni grasse e formaggi stagionati. Quanto ai grassi perfetto l’olio extravergine di oliva, ça va sans dire, omega3 che si trovano nel pesce e nella frutta secca, mentre i quantitativi di burro e margarina andrebbero drasticamente ridotti, esattamente come il sale e gli insaccati. I dolci sono da limitare al minimo, non solo per la quota calorica, ma anche per evitare il rischio diabete.

Esercizio Fisico dopo i 50 anni

Poiché a 50 anni il corpo di una donna tende a perdere massa muscolare fare sport è fondamentale. Non deve essere un’attività intensa, ma un modo affinché pigrizia e sedentarietà non prendano il sopravvento. Una seduta di yoga o pilates gioveranno a corpo e mente, ma anche una camminata a passo sostenuto o una corsa leggera daranno i loro risultati.