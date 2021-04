Si può avere la pancia piatta in una settimana? Ecco come sgonfiare la pancia grazie alla combinazione di dieta e attività fisica, seguendo una dieta povera di grassi e carboidrati, abbinata a una serie di esercizio.

Innanzitutto, la bella notizia è che puoi farlo. Via la pancia senza troppi sacrifici. Segui per una settimana una dieta detox per appiattire la pancia e fai qualche workout addominale ed esercizi aerobici. È questa la risposta principale alla domanda: “Cosa fare per eliminare la pancia?” La pancia piatta può non essere un miraggio se si seguono delle buone pratiche alimentari e sportive.

Scopriamo di più!

Spesso ci si ritrova a dover fare i conti con la pancia. Lo stress, i pasti fuori casa e le abbuffate stando a casa facendo la spola tra frigo e divano vi hanno fatto accumulare qualche chiletto su pancia e fianchi? Niente paura. Con una dieta lampo ricca di fibre, vitamine e tanta acqua riuscirete a eliminare la pancia e a ritrovare una splendida silhouette in vista della bella stagione.

La sola dieta, però, non serve per ottenere dei risultati visibili e duraturi. Bisogna sempre abbinare degli esercizi per addominali da svolgere a giorni alternati, oppure praticarli ogni giorno per cinque minuti. Vediamo quali sono le combinazioni perfette di dieta e fitness per un ottenere un addome asciutto e allenato!

Dieta: come eliminare la pancia in poco tempo? Ecco cosa mangiare e cosa evitare

- Il segreto di un’efficace alimentazione per eliminare la pancia è mangiare tanta verdura. Essendo ricche di fibre e di acqua stimolano la diuresi ed eliminano le tossine in eccesso. Inoltre, vi aiuteranno a ritrovare una sana regolarità intestinale che impedirà di avere l’addome gonfio.

- Anche l’acqua ha il suo ruolo fondamentale. Bere molta acqua e tisane non solo stimola la diuresi, ma aiuta a drenare e depurare l’organismo. Ottime le bevande detox a base di zenzero, finocchio e carciofi. Due tazze di decotto con zenzero e limone al giorno saranno sufficienti a sgonfiare la pancia e ad aiutarvi nella digestione.

- Sostituisci il caffè con i te. Il tè verde aiuta a ridurre il grasso localizzato sulla pancia grazie agli antiossidanti che contiene, chiamati catechine.

- Per riuscire a bruciare ancora più adipe, sorseggia tè verde prima di un allenamento.

- I cibi da evitare assolutamente sono quelli ricchi di grassi animali e di carboidrati complessi. No a dolci, insaccati e condimenti come burro e salse pronte. Preferite sempre carne fresca (meglio se bianca) e condimenti semplici come olio extravergine di oliva, limone e spezie. Per quanto riguarda i carboidrati, invece, evitate le farine bianche molto lavorate e optate per le farine integrali o di mais.

- Non bere alcolici: Le bevande alcoliche sono molto caloriche, in più, l'alcool fa immagazzinare ulteriormente i grassi, tende a far trattenere liquidi, quindi aumenta la tua ritenzione idrica.

- Lo zenzero aiuta a calmare il tratto digerente e può favorire una riduzione del gonfiore addominale. Aggiungi dello zenzero fresco e grattugiato al tè verde o fai bollire qualche pezzo di radice per realizzare un infuso.

Gli esercizi per eliminare la pancia in poco tempo

Per avere un addome piatto è importante svolgere a giorni alterni o quotidianamente degli esercizi per addominali. L’ideale è svolgere una serie di addominali tutte le mattine prima di fare colazione. Vi basteranno meno di cinque minuti al giorno per avere dei risultati visibili tutto l’anno, senza dover passare ore in palestra.

Ogni mattina fate tre serie di addominali alti, bassi e laterali. Eseguite prima degli esercizi di contrazione e poi di distensione in modo tale da equilibrare lo sforzo.



Provate anche il pilates e lo yoga, ottimi per definire e bruciare i grassi in eccesso in zone mirate.