Dieta: come perdere 15 kg

Se dobbiamo perdere più di qualche chilo è necessario essere consapevoli che per prima cosa dobbiamo essere disposti a cambiare non solo le nostre abitudini alimentari, ma proprio il nostro stile di vita. Insomma dobbiamo metterci in gioco. Perché la perdita di peso sia reale ed effettiva gli esperti spiegano che il dimagrimento deve riguardare la massa grassa e non andare a intaccare i muscoli. Per questo sono sempre sconsigliati i regimi dietetici troppo drastici e restrittivi che possono portare a carenze e squilibri nutrizionali. A detta dei nutrizionisti un regime dietetico equilibrato per perdere peso è quello che porta a perdere fino a un massimo di 4 o 5 chili al mese e quindi non più di un chilo a settimana. Pertanto chi si propone di perdere peso in poco tempo, in particolare 15 chili non dovrà fare affidamento su regimi dietetici stressanti, diete lampo o prodotti per dimagrire che tolgono l'appetito, ma dovrà fare affidamento su se stesso ovvero sulla forza di volontà e sulla motivazione per raggiungere questo obiettivo. La perdita si 15 chili andrà quindi opportunamente distribuita nell'arco di 4 o 5 mesi.

Perdere 15 chili: cosa fare

Evitiamo le diete trendy, ovvero quelle del momento o strampalate e stravaganti.

Non saltiamo i pasti.

Non contiamo in maniera ossessiva calorie dei cibi.

Non stiamo a pesarci sempre, una volta a settimana è più che sufficiente. Meglio farlo al mattino appena svegli e a stomaco vuoto.

Spuntino solo a metà mattina e a metà pomeriggio per evitare gli attacchi di fame

Niente bevande alcoliche o zuccherate.

Mangiamo solo quando abbiamo realmente fame, facciamolo lentamente e smettiamo di farlo una volta sazi, anche se i piatto non è finito. Idealmente bisognerebbe smettere di mangiare un boccone prima di essere davvero sazi.

Perdere 15 chili: ecco cosa mangiare

Una buona giornata inizia con una buona colazione. Possiamo farla con caffè o tè, con del pane o delle fette biscottate con marmellata oppure cereali e latticini, questo dipende dai gusti. Nel caso dei cereali potrebbero esservi degli zuccheri "nascosti" non indicati in una dieta ipocalorica. Volendo se amiamo i sapori un po' più decisi e con un retrogusto amarognolo possiamo optare per uno yogurt o del formaggio magro accompagnato da frutta di stagione e frutta secca. L'importante è quindi che la colazione ci fornisca la giusta energia per affrontare la giornata e quindi deve essere ricca di vitamine, minerali e proteine.

A pranzo invece possiamo fare un pasto a base di carboidrati accompagnati da verdure.

La sera invece è preferibile rimanere sul leggero ad esempio carne bianca o pesce magro accompagnati da verdure a scelta.

Una volta ottenuto il peso desiderato, non dobbiamo abbandonare le buone abitudini acquisite nei mesi precedenti. In questo modo avremo fatto esperienza che per dimagrire, dobbiamo imparare a mangiare in modo corretto bilanciando con cura le varie fonti nutrizionali. Ovviamente ogni piano alimentare è diversa persona a persona, pertanto solo un dietologo o un nutrizionista potrà prepararci un piano dietetico perfettamente calibrato per le nostre esigenze.

Perdere 15 chili: quali alimenti scegliere

Sono da preferire i carboidrati complessi a lento rilascio contenuti nei cereali integrali. Saziano più facilmente e favoriscono il transito intestinale. No a dolci e zuccheri semplici.

Verdura

La verdura è un alimento di cui non possiamo fare proprio a meno per se vogliamo dimagrire. Vanno bene non solo durante i pasti ma anche come spuntino spezzafame. La verdura non ha controindicazioni ma è bene evitare i condimenti eccessivi pertanto, sono da preferire i metodi di cottura più semplici possibili, ad esempio alla piastra al vapore o alla griglia.

Riguardo alla frutta va sempre tenuto conto della stagionalità dei prodotti. In ogni caso è preferibile consumarla lontano dai pasti e la preferenza a va accordata a quella meno zuccherina.

Proteine. Le troviamo non solo nella carne ma ci derivano anche dal consumo dei legumi. In ogni caso per quanto riguarda la carne è da preferirsi quella bianca e il pesce magro e come condimento l'olio extra vergine di oliva da evitare invece burro, margarina strutto.

Per evitare gli attacchi di fame è bene consumare 5 pasti al giorno e inframezzare due spuntini tra la colazione e il pranzo e l'altro a metà pomeriggio qualche ora prima della cena. In questo modo manteniamo attivo il metabolismo. Per far sì quindi che la quantità di calorie consumata sia maggiore di quella che introduciamo col cibo, non dimentichiamo di praticare dell'attività fisica, ad esempio anche una camminata di 30 minuti al giorno va bene.