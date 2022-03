Dieta con alimenti ricchi di fibre: quali sono

Le fibre contenute negli alimenti non sono altro che composti vegetali. Gli alimenti che li contengono dovrebbero far parte del nostro menù quotidiano. Le linee guida a livello mondiale consigliano un consumo quotidiano di 30 grammi di fibre per l'individuo adulto.

Dieta e fibre: perché fanno bene all'intestino

Vi sono due tipi di fibre: quelle insolubili che sono le più utili per l'intestino in quanto ammorbidiscono le feci perché come una spugna assorbono molta acqua. Rappresentano un buon rimedio in caso di stipsi. Troviamo le fibre insolubili oltre che nella frutta e nella verdura anche nella maggior parte dei cereali integrali. Le fibre solubili invece creano una sorta di un composto gelatinoso all'interno dell'intestino che rallenta il transito dei cibi al suo interno. Tuttavia questa sorta di gel che si crea ha un effetto positivo in quanto rallenta l'assorbimento di zuccheri e grassi e quindi in tal modo contribuisce a tenere bassi i valori del colesterolo.

In realtà le fibre hanno anche altri effetti benefici sull'intestino. Se stiamo seguendo una dieta dimagrante rappresentano un complemento importante in quanto aumentano il senso di sazietà, per cui aiutano a prevenire obesità e sovrappeso. Oltre a ciò tengono bassi glicemia e colesterolo per cui prevengono anche le patologie cardiovascolari. Fanno bene alla salute dell'intestino in quanto ne arricchiscono la flora con microrganismi utili. Le fibre hanno un effetto preventivo dell'ulcera e del cancro del colon-retto. Una dieta ricca di fibre è consigliata anche a chi ha il colesterolo alto perché le fibre riducono l'assorbimento di zuccheri e grassi e anche i livelli del colesterolo cattivo LDL. In effetti una dieta ricca di fibre generalmente è anche una dieta povera di grassi. Pertanto in un regime dietetico di questo tipo le carni, i salumi i formaggi pesci grassi e gli zuccheri andranno ridotti al minimo. Tuttavia anche il consumo di fibre deve avvenire secondo misura. Se si eccede gli esperti ci mettono in guardia in quanto potremmo andare incontro ad effetti collaterali quali diarrea, crampi, gonfiore addominale, crampi meteorismo. In ogni caso prima di iniziare una dieta ricca oppure povera di fibre dobbiamo sempre chiedere il parere del nostro medico o del nutrizionista.

Gli alimenti che contengono fibre

Gli alimenti ricchi di fibre si trovano soprattutto non solo nei cereali integrali e nei legumi, ma anche nella verdura, nella frutta fresca preferibilmente con la buccia. La concentrazione maggiore di fibre le troviamo nella crusca. Le fibre si trovano anche nei carciofi.