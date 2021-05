Dieta con carni bianche: perché sono l'ideale in una dieta dimagrante?

La carne bianca ci fornisce proteine nobili di origine animale e presenta indubbiamente dei vantaggi rispetto alla carne rossa. Generalmente si fa una certa confusione coi termini perché la carne bianca non si identifica solo con il pollame, ma comprende anche la carne di animali giovani e quindi vi rientrano anche il capretto, il vitello l'agnello, coniglio maiale e pesce. Il capretto, il maiale giovane il vitello e l'agnello sebbene sono carne bianca è preferibile farne un consumo più sporadico perché si tratta di carne più grassa rispetto a quella del pollo.

Sapete cosa si intende per carne bianca? Si definisce tale quando ha un basso contenuto di mioglobina, la proteina che si trova nei muscoli degli animali per trasportare l'ossigeno. Un consumo frequente di carni bianche, assicurandoci proteine nobili (in media apportano 20 grammi di proteine per 100 grammi e sono anche meglio assimilabili) e vitamine, in particolare quelle del gruppo B, non solo può aiutarci a dimagrire ma anche a prevenire le patologie cardiache e il il diabete. Inoltre gli esperti sottolineano che un ulteriore vantaggio che deriva dal consumo di carni bianche, è che a differenza di quelle rosse, nessuno studio scientifico ha evidenziato che possono aumentare il rischio di ammalarsi di cancro. Anche la concentrazione di grasso nelle carni bianche risulta inferiore rispetto a quelle rosse. Per questi motivi, a differenza di quella rossa, la si può consumare anche 3 volte alla settimana. Non va dimenticato poi che la carne bianca ci apporta anche una buona quantità di ferro: pertanto è consigliata a chi soffre di anemia sideropenica, nelle diete ipocaloriche e anche a chi deve abbassare i livelli del colesterolo nel sangue. Per la sua alta digeribilità e la facilità con cui la si mastica è consigliata anche nell'alimentazione di bambini anziani e delle donne in gravidanza. In ogni caso non dobbiamo esagerare perché il carico di proteine se in eccesso può produrre un affaticamento di reni e fegato.

Carne bianca: quante volte alla settimana mangiarla?

Se consideriamo sempre l'esempio di una dieta bilanciata, la carne bianca può consumarsi 3 o 4 volte alla settimana. Da prediligere soprattutto pollo e tacchino in quanto più magre. La carne di agnello invece è più calorica: contiene 150 calorie ogni 100 grammi. Se scegliamo invece la carne di suino dobbiamo prestare attenzione alla scelta dei tagli, in particolare vanno preferiti quelli magri come l'arista o le braciole. Salsicce e insaccati vanno limitati a non più di 2 volte a settimana.

Quale carne bianca scegliere?

Se stiamo seguendo una dieta ipocalorica e quindi vogliamo perdere qualche chilo, gli esperti consigliano di privilegiare il consumo di pollo tacchino e coniglio in quanto presentano pochi grassi e anche il livello del colesterolo è piuttosto basso. Quella dell'agnello e di maiale è più grassa, per cui bisogna fare più attenzione alla scelta dei tagli.

Un altro aspetto da non trascurare riguarda la cottura delle carni bianche. Sia al fine di non pregiudicare le proprietà nutritive della carne che per fare un uso parco dei condimenti, le cotture migliori sono quelle semplici ovvero al vapore, alla piastra o al forno. E' importante poi, per le carni di pollo e di tacchino, privarle della pelle che costituisce la parte più grassa. Il contorno ideale da accompagnare alla carne bianca è rappresentato da verdure crude o lessate a cui aggiungere come condimento un cucchiaio di olio extravergine di oliva e spezie. L'importante è non eccedere né col sale né con le salse.