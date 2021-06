Dieta con deficit calorico: ecco come farla

Inutile girarci attorno: per dimagrire non esistono diete miracolose, formule incantatorie o alimenti magici. La motivazione la costanza e la volontà giocano un ruolo fondamentale nell'intraprendere un percorso dietetico. Per quanto riguarda il dimagrimento in senso stretto, il deficit calorico è sicuramente un fattore molto importante da tenere in considerazione se abbiamo deciso di dimagrire.

Abbiamo il deficit calorico quando l'introduzione di quantità di calorie consumate è inferiore rispetto alle quantità di calorie che occorrono per mantenere il peso attuale. In pratica forniamo al nostro organismo meno calorie rispetto a quelle che gli occorrono. Se riduciamo quindi l'apporto di calorie andiamo in deficit calorico. Se le calorie che assumiamo quotidianamente con gli alimenti sono maggiori del nostro fabbisogno calorico aumentiamo di peso, mentre se le calorie assunte sono inferiori rispetto al nostro fabbisogno energetico perderemo peso. Insomma per perdere peso bisogna bruciare più calorie di quante se ne assumano. Tuttavia questo rapporto non è di tipo matematico perché il metabolismo ha dei meccanismi che gli consentono di adattarsi se mangiamo di più o di meno. Ad esempio nel caso che ci interessa non tutto il deficit si tradurrà automaticamente in perdita di peso in quanto il metabolismo è in grado di adattarsi a questa restrizione calorica giornaliera.

Per sapere qual è il nostro introito calorico giornaliero possiamo fare un semplice calcolo: annotiamo per almeno 5 giorni i nostri pasti. In questo diario alimentare dopo questi 5 giorni dobbiamo quindi fare una media delle calorie. Il valore che otteniamo corrisponde al nostro introito calorico giornaliero. Facciamo un esempio. Una donna di età compresa tra 26 e 50 anni che fa una moderata attività fisica dovrebbe assumere circa 2000 calorie al giorno per mantenere questo peso e 1500 per perdere circa mezzo chilo settimana. Un uomo invece tra i 26 e i 55 anni necessita di 2600 calorie al giorno per mantenere il proprio peso, 2100 calorie per perdere circa mezzo chilo a settimana. Va in ogni caso sempre tenuto presente che ogni persona anche per quanto riguarda peso e alimentazione è differente da un'altra, per cui solo un esperto nutrizionista a cui dobbiamo rivolgerci può stilare un programma dietetico personalizzato.

Deficit calorico: accorgimenti utili

Per mantenere un deficit calorico possiamo seguire qualche consiglio utile. Le proteine aumentano il metabolismo, con una dieta a base di alimenti proteici il dispendio calorico può aumentare di 80-100 calorie al giorno.

Beviamo di più. Bere prima dei pasti aiuta a ridurre la fame. Soprattutto se lo facciamo prima dei pasti e quindi mangiamo di meno.

E' importante ridurre il consumo dei carboidrati raffinati. In questo senso possiamo puntare su quelli integrali che evitano i picchi glicemici.

Da evitare le bevande con zuccheri aggiunti, quindi le bibite zuccherate e succhi di frutta. In alternativa possiamo preparare una spremuta di agrumi o del succo di melograno.