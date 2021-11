Dieta contro la caduta dei capelli: cosa mangiare?

La salute dei capelli vien mangiando: ecco gli alimenti contro la caduta dei capelli, che preservano la forza e la bellezza della tua chioma.

L’autunno è la stagione in cui dovresti mangiare più alimenti contro la caduta dei capelli: è proprio in questo periodo che fusti e radici si rinnovano, sia in risposta alle aggressioni dell’estate (sole, mare, vento…), sia per il calo fisiologico dei livelli energetici del nostro corpo, che si allinea ai ritmi della natura e si prepara al “letargo” invernale.

Alimentazione e Caduta dei capelli

Il cambio stagionale è un momento critico dell’anno per la capigliatura. In particolare l’autunno e la primavera rendono i capelli più fragili, sfibrati e tendenti alla caduta eccessiva.

A mettere a repentaglio il loro stato di salute, tuttavia, non c’è solo la caduta stagionale, ma anche i danni causati da un’alimentazione scorretta e da un apporto nutrizionale non sufficiente. La salute dei capelli è infatti influenzata da diversi fattori ma è l’alimentazione a rivestire uno dei ruoli principali. Studi scientifici hanno dimostrato come esista un rapporto diretto fra il corretto apporto di nutrienti e la produzione dei principali costituenti dei follicoli piliferi. Diete squilibrate, scorretti regimi alimentari e diete dimagranti possono quindi provocare la carenza di alcuni nutrienti fondamentali al capello provocandone la caduta precoce.

Dieta per rinforzare i capelli: i cibi e le buone abitudini da mantenere

Qual è la migliore dieta per rinforzare i capelli? Ci sono alimenti che dovremmo sempre portare sulle nostre tavole. E cibi che, invece, andrebbero sempre evitati. Per avere sempre chiome assolutamente stupefacenti, a prova di carezza e anche di salute. Pronti a imparare i consigli giusti?

Seguire la giusta alimentazione è assolutamente fondamentale per stare bene. Per proteggere la propria salute e la propria bellezza, dobbiamo prestare molta attenzione a quello che portiamo ogni giorno sulle nostre tavole. Se i nostri frigoriferi e le nostre dispense sono pieni di alimenti salutari, potremo godere di ottima salute e ogni parte del nostro corpo ne gioverà. Al contrario, potremmo incappare in piccoli o grandi problemi. Anche di bellezza.

Quando si parla di salute e benessere dei capelli, il regime alimentare gioca un ruolo fondamentale. Non dobbiamo solo prestare molta attenzione ai prodotti che usiamo per la cura dei capelli. Dobbiamo anche scegliere in modo consapevole quello che decidiamo di mangiare. La dieta per rinforzare i capelli può aiutarci a vivere bene e in salute e poter godere di tutti i benefici di nutrienti che non si prendono solo cura del nostro corpo, ma anche della nostra chioma. Forse non tutti sanno che i capelli sono formati dal 70 al 90 per cento da proteine solide, come ad esempio la cheratina, fondamentale per la loro forza e la loro resistenza. Per poter crescere forti e sani hanno bisogno di ogni nutriente possibile. Proteine, sali minerali e vitamine. Che ovviamente si assumono con una dieta sana, variegata ed equilibrata.

Dieta per rinforzare i capelli, quali sono i cibi che fanno bene?

I cibi che fanno bene ai capelli sono gli stessi cibi che fanno bene alla salute in generale. Per prima cosa dobbiamo fare un pieno di vitamine. Ma non solo. Sono tanti altri i preziosi nutrienti che non devono mai mancare sulle nostre tavole.

La vitamina C aiuta a non avere capelli secchi e indeboliti da trattamenti come tinte, pieghe con la piastra, permanenti. Portate sulla vostra tavola verdure a foglia verde come il cavolo verza, i broccoli, gli spinaci, i cavolfiore. Ricordatevi sempre la regola delle 5 porzioni di frutta e verdura ogni giorno.

La vitamina H presente insieme alla biotina nel tuorlo dell’uovo, nella carne, nel pesce e nella frutta secca aiutano a rendere più forte la fibra dei capelli e a proteggere il cuoio capelluto. Per prevenire la caduta dei capelli, meglio mangiare pesce, latte e uova. Questi alimenti sono ricchi di vitamina B6. Via libera anche all’avena e alle banane che rendono i capelli più spessi e, quindi, più resistenti.

E lo sapete che i semi, ricchi di minerali e vitamine, aiutano a proteggere i capelli e a favorirne la rinascita?

Fate anche un pieno di Omega 3 per avere capelli nutriti in profondità. Nutrimento che può arrivare anche dall’olio extravergine di oliva.

E non dimenticate di bere tanta acqua, per idratare il corpo e anche i capelli.

Dieta per rinforzare i capelli, cibi che fanno male

Se esistono dei cibi che fanno bene ai capelli, ci sono altri cibi che, invece, causano tanti problemi, più o meno gravi. Sono alimenti che, ovviamente, non dovremmo portare sulle nostre tavole. O che, se proprio non ci riusciamo, dovremmo sempre limitare. Sono cibi che in realtà fanno male anche alla pelle, oltre che alla salute in generale. Per questo sarebbe bene evitare di assumere certe pietanze che a lungo andare possono farci male.

Alcolici. Lo sapete che un abuso di alcol può causare la perdita dei capelli? Tutta colpa delle carenze di zinco. Assumere troppe bevande alcoliche può ridurre la presenza nell’organismo di questo prezioso sale minerale, che aiuta i capelli a crescere. Mentre una carenza ha l’effetto opposto.

Zuccheri raffinati. Anche alimenti ricchi di questi zuccheri come dolci, bibite gassate, caramelle o come pane bianco e pasta non integrali, quindi con un alto indice glicemico, possono causare problemi ai capelli. Troppi zuccheri raffinati aumentano il livello di androgeni che causa una crescita rallentata del capello. Oltre che renderli meno forti e più sottili.

Grassi. Alimenti come le fritture o i cibi precotti e preconfezionati possono causare problemi al cuoio capelluto, di difficile gestione e cura.

Sono da evitare tutti gli alimenti troppo raffinati, con un contenuto troppo elevato di zuccheri o di carboidrati. E se proprio non riusciamo a eliminare tutti questi prodotti dalla nostra dieta quotidiana, almeno possiamo limitarne le dosi. Tutta la salute del nostro corpo (e spesso anche della nostra mente) ne potrà sicuramente giovare. Vedrete che pian piano riuscirete a eliminare tutti i vizi a tavola che fanno male alla salute e alla bellezza.

Alimenti che fanno crescere i capelli

Ecco un elenco di tutti gli alimenti principali che fanno crescere i capelli sani e forti. E anche più lunghi.

Pesce azzurro

Salmone, ricco di grassi buoni Omega 3, di vitamina B12 e ferro

Ostriche, ricche di zinco, minerale prezioso per la salute dei capelli

Pollo, carne che dà il carico di proteine animali che producono cheratina (e i capelli ne sono composti nella stragrande maggioranza)

Frutta secca come le noci, le mandorle, gli anacardi

Semi, come i semi di zucca, di lino, di girasole, di lino

Uova, ricche di proteine e di vitamina B12

Frutta e verdura ricche di betacarotene, come carote, arance, peperoni, mandarini, albicocche, zucca, patate dolci

Vitamina C, presente nella frutta (come ad esempio arance, pompelmi, fragole)

Verdure a foglia verde (spinaci, cavoli, broccoli)

Legumi come lenticchie e fagioli, ad esempio

Yogurt- Cereali integrali - Cannella

Sarebbe bene combinare sempre questi alimenti insieme, per fare un pieno di proteine, vitamine, minerali, lipidi e, ovviamente, l’acqua che non deve mai mancare. L’idratazione è assolutamente importante.

Infine, un piccolo approfondimento utile alle donne e soprattutto agli uomini, che soffrono maggiormente di calvizie. Anche se l’argomento purtroppo riguarda anche l’universo femminile. Ci sono dei cibi che fanno male alla salute e aumentano la caduta dei capelli.

La migliore dieta contro la caduta di capelli femminile è fatta di prodotti freschi, frutta e verdura.

Oltre a queste soluzioni dietetiche, ricordatevi anche di massaggiare il cuoio capelluto ogni sera con la punta delle dita per stimolare la microcircolazione e aiutare queste vitamine e minerali a penetrare nella fibra capillare. Infine, tenete presente che tutti questi alimenti devono far parte di una dieta equilibrata nel suo complesso!

Se nonostante l’alimentazione sana ed equilibrata i capelli continuano a cadere e vi sembra che la caduta è eccessiva, forse è meglio chiedere consulto a un esperto per fugare ogni dubbio e scoprire le reali cause.