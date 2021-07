Dieta: cosa mangiare d'estate

Con l'arrivo dell'estate il proposito è sempre lo stesso: arrivarci con una buona forma fisica compatibilmente con le nostre condizioni di partenza. Ovviamente la cosa migliore da fare è di seguire una alimentazione variata e bilanciata il più possibile per tutto l'anno, se non l'abbiamo fatto possiamo in ogni caso sempre ricorrere ai ripari. Vi sono infatti degli alimenti perfetti per l'estate che sono ottimi da un punto di vista nutrizionale e al contempo ci aiutano anche a diminuire il grasso. D'estate dobbiamo accordare la preferenza agli alimenti freschi, leggeri e dissetanti. In questo modo possiamo riuscire a perdere qualche chilo di troppo. In particolare secondo gli esperti, nella stagione estiva sono da preferirsi gli alimenti che ci apportano fibre vitamine e sali minerali.

Dieta d'estate: cosa mangiare

La frutta e la verdura di stagione sono gli alimenti in cima a questa lista. Le verdure, in particolare soprattutto se vengono consumate crude, ci permettono di mantenere l'idratazione a un livello ottimale in quanto contengono sali minerali e grazie alla presenza delle fibre favoriscono il transito intestinale. In particolare secondo gli esperti è da privilegiare il consumo di pomodori, zucchine, ravanelli, cetrioli, ravanelli. La frutta contiene fibre acqua e il fruttosio che troviamo anche nelle bibite zuccherate, nelle merendine e anche in altri cibi industriali. Pertanto gli esperti nella stagione estiva consigliano soprattutto il consumo dei frutti rossi ricchi di sostanze antiossidanti: via libera quindi a fragole, more, lamponi, mirtilli e ribes. Non può poi mancare l'anguria, frutto poco calorico dissetante disintossicante e diuretico nonché ricco anche di sali minerali. E' indicata soprattutto in caso di cellulite, ipertensione e ritenzione idrica. Sempre riguardo la frutta, gli esperti consigliano il consumo dell'avocado che contiene grassi insaturi. Possiamo consumarlo a colazione. In particolare di questi tempi è in voga l'avocado toast che è molto semplice da preparare: ci occorrono due fette di pane, una fettina di prosciutto cotto e una scaglia di formaggio e avocado a piacere.

D'estate uno degli alimenti più apprezzati è senz'altro il pesce, in particolare il tonno è tra i più consumati. E' ottimo se stiamo seguendo una dieta ipocalorica e ci fornisce anche un buon quantitativo di proteine. Purtroppo a causa dell'inquinamento dei mari contiene anche il mercurio, un metallo dannoso per la nostra salute, per cui facciamone un consumo moderato. Possiamo prepararlo alla piastra in pochissimo tempo. In alternativa al tonno possiamo optare per le sardine che ci apportano grassi omega-3 che tengono il colesterolo sotto controllo e sono povere di calorie, per cui sono perfette per chi è a dieta o anche per chi vuole solo rimanere in linea.

Riguardo alla carne, in una dieta dimagrante è preferibile scegliere quella bianca, in particolare quella di pollo. Se amiamo gli spiedini possiamo optare per pollo o vitello e verdure a piacere. Le verdure possono consumarsi anche grigliate. Come fonte proteica, oltre che la carne, gli esperti consigliano il consumo dei legumi.

Non dimentichiamo però che per restare in forma, oltre che seguire un'alimentazione sana dobbiamo praticare dell'attività fisica per stimolare il metabolismo. Scegliete quello che è più nelle vostre corde: camminata veloce, corsa, nuoto, cyclette.