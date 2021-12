Dieta d'inverno: come affrontare al meglio il freddo

D'inverno non è raro trovarsi con qualche chilo di troppo, in particolare dopo i pranzi e le cene che hanno allietano le festività natalizie. Tuttavia se ci muoviamo d'anticipo possiamo evitare di mettere qualche chilo che poi non è mai facile perdere. D'altronde se è vero che perdere peso d'estate ci appare più semplice, è anche vero che d'inverno il nostro corpo per reagire al freddo brucia più calorie secondo un processo noto come termogenesi, grazie a cui manteniamo una temperatura corporea senza sbalzi.

Secondo l'approccio di molti dietologi, in questa stagione bisognerebbe quindi aumentare l'apporto calorico per meglio sopportare il calo delle temperature. Pertanto è opportuno aumentare il consumo delle pietanze calde per affrontare le rigide temperature invernali. Proprio a causa del freddo gli esperti consigliano di aumentare di circa il 10% l'introito calorico giornaliero a partire dalla colazione.

I pasti principali saranno a base di zuppe legumi e verdure, frutta di stagione e anche frutta secca come spuntino. Grazie a questi alimenti aumentiamo la temperatura corporea e sono d'aiuto anche per il sistema immunitario. Gli esperti consigliano tra le verdure di stagione da scegliere quelle che contengono la vitamina A che troviamo nella cicoria, negli spinaci, broccoli, zucchine, zucca e ravanelli, le cipolle e l'aglio invece hanno una azione anti-batterica. Per la vitamina C possiamo attingere alla frutta di stagione quindi agli agrumi, in particolare arancia limone pompelmo ma anche kiwi e frutti di bosco. I piatti a base di legumi possono andare molto bene per preparare le zuppe e sono molto utili sia per scaldare che per promuovere il benessere e la regolarità intestinale. In particolare non dovranno mai mancare in tavola piselli, fagioli, lenticchie, ceci e fave.

Dieta d'inverno: giornata tipo cosa mangiare

Ovviamente solo un nutrizionista potrà indicarvi una dieta personalizzata adatta al vostro caso. Di seguito alcune indicazioni di carattere generico.

I centrifugati di frutta e verdura sono un vero e proprio elisir per la nostra salute. In particolare oltre alle spremute d'agrumi che ci apportano la vitamina C è indicato anche il succo di mela che ci fornisce un buon apporto di vitamine del gruppo B oltre che minerali. Da evitare nella maniera più assoluta l'alcol che pur essendo calorico non ci apporta alcuna energia per far fronte all'inverno.

Una colazione che ci corazzi contro il generale inverno sarà a base di una tazza di latte accompagnata da marmellata o miele a seconda dei gusti, spalmata su una fetta biscottata o una fetta di pane, quest'ultimo meglio se integrale.

A pranzo minestre e zuppe di verdure ben calde accompagnate da un secondo di carni bianche quindi coniglio o pollo oppure del pesce magro per fare il pieno di omega-3 e della verdura a piacere cotta o cruda. Possiamo anche preparare delle deliziose insalate a base di radicchio lattuga pecorino e indivia. Un piccolo segreto è di usare il limone come condimento per le nostre insalate perché rende più facile l'assorbimento del ferro. Gli ortaggi tipici del periodo invernale quindi cavolfiori asparagi verze rape e zucche ci apportano il calcio e il potassio, minerali importanti e la vitamina A e K.