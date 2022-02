Si fa presto a dire dieta in estate, ma è in inverno che arriva il difficile. Se infatti con l’arrivo dei primi caldi anche l’appetito cala in inverno con il freddo siamo abituati a mangiare di più. Fare la dieta in inverno non dovrebbe essere così complicato, vista l’assenza di tentazioni dolci o gassate tipiche della stagione fresca. In realtà il clima più rigido dirige automaticamente il pensiero verso serate in pantofole, con cioccolata calda alla mano e biscottini burrosi.

E tutto questo è normale perché con il freddo l’organismo brucia più calorie a causa della termogenesi che permette di mantenere la temperatura interna stabile, ecco perché in inverno siamo portati a mangiare di più. Questo però non deve indurci in tentazione e farci incamerare più cibo di quello necessario ma al contrario dobbiamo sempre mantenere una dieta sana ed equilibrata senza eccedere per evitare di ingrassare. Scopriamo allora la dieta d’inverno, cosa mangiare per mantenersi sani ed in forma.

Ecco la dieta d’inverno: consigli utili per non ingrassare

Se con la bella stagione è più facile perdere quei chiletti di troppo, vuoi il caldo e il minor appetito, vuoi che in estate siamo più portati a consumare cibi freschi e light come frutta e verdura in gran quantità.Pensiamo alle insalate, alle macedonie e così via. In inverno invece, complice anche il freddo l’organismo è più portato a introdurre cibi calorici per combatterlo. Questo però non significa che dobbiamo abusare di zuccheri e grassi altrimenti ingrassare sarà inevitabile.

Anzi, dovremmo pensare all’inverno proprio come al momento giusto per iniziare una dieta e arrivare belli tonici e in forma in vista dell’estate. Anche perché meglio abituarsi gradualmente ad una dieta ipocalorica che fare una dieta lampo all’ultimo minuto.

Dieta d’inverno: ecco cosa mangiare per mantenersi in forma

Come fare allora per mantenere la linea anche quando si è circondati da peccati di gola? Semplice, imparando a mangiare correttamente ed a saper integrare con cibi genuini i pasti quotidiani quando si ha un pò esagerato in qualche occasione.

Non solo, in inverno è anche importante mantenere alte le difese immunitarie e questo passa anche dall’alimentazione. Qui trovi un menù completo per aumentare difese immunitarie con ricette sane.

Dieta d'inverno e attività fisica

Non dimentichiamo anche che l’attività fisica è fondamentale per dimagrire ma anche per garantire un perfetto stato di salute. E le cattive abitudini spesso con il freddo prendono il sopravvento.

Allora si tende a fare una vita più sedentaria, a muoversi meno e magari anche a mangiare di più proprio perché le giornate sono più corte. Si passa anche più tempo in casa e tutto questo non fa altro che contribuire ad un inesorabile aumento di peso.

Non dimentichiamo allora di introdurre vitamine e sali minerali anche in inverno. La vitamina C è fondamentale per il sistema immunitario e la troviamo in molti cibi: scopri anche una cena a base di questa sostanza preziosa.

Non solo anche la vitamina D è un toccasana per l’organismo e qui puoi scoprire in quali alimenti trovarla. Non dimentichiamo che anche la vitamina A è fondamentale per mantenerci sani.

Premesso che qualora si desideri perdere peso è sempre bene consultare un nutrizionista, specie se si è in presenza di alcune patologie. Scopriamo allora una giornata tipo per una dieta d’inverno che ci permetta di mangiare in modo san ed equilibrato senza ingrassare.

- A colazione una o due fettine di pane integrale con un cucchiaino di marmellata senza zucchero.

- A metà mattina un frullato a base di kiwi e mela o uno yogurt.

- A pranzo un piatto di cereali e legumi o altrimenti una porzione di ricotta o altro formaggio magro, circa 80-100 grammi, accompagnando il tutto con delle verdure alla griglia.

- A metà pomeriggio o un frutto o un centrifugato o uno yogurt (se non lo si è già consumato di mattina). A cena invece optiamo per una porzione di carne o pesce, all’incirca 150 grammi.

Aggiungiamo anche un contorno e un piccolo panino.

Avvertenze e suggerimenti prima di iniziare la dieta

Soprattutto se siete affetti da patologie di natura cronica, se siete in stato interessante oppure se soffrite di intolleranze o allergie alimentari, chiedete un preventivo consulto medico prima di apportare qualsiasi variazione al vostro abituale regime alimentare. Diversamente potreste incorrere anche in rischi molto gravi per la vostra salute.