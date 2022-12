La dieta dei 4 alimenti per perdere 2 kg in 3 giorni: funziona davvero? Tra le cosiddette "diete lampo" si inserisce un'alternativa, chiamata Cram. Il suo nome è un acronimo e indica gli alimenti da cui sarebbe composta: cereali, riso, "apple" (mele) e "milk" (latte).

Si tratta del nuovo regime alimentare in voga negli Stati Uniti, che promette un ventre piatto e la perdita media di due chili in soli tre giorni.

La dieta sarebbe in grado di far perdere anche 2 chili in soli 3 giorni. Oltre ai 4 ingredienti base sono concessi anche condimenti in piccole quantità come l'olio, il basilico, il limone e lo zenzero. Quanto alle bevande, sono consigliati 2 litri d'acqua da bere durante l'arco della giornata.

Secondo gli specialisti, questo regime alimentare per un breve periodo potrebbe anche funzionare. A spiegarlo è stata la dottoressa Marcosini, intervistata dal Corriere: "Per tre giorni la Cram non è così terribile: ai carboidrati complessi dei cereali abbina le proteine del latte o del kefir che è benefico per la flora intestinale". Ci sono anche le mele, "ricche di pectina, carboidrato indigeribile che favorisce il senso di sazietà, e tanta acqua".

Dieta Cram in sintesi

Durata: 3 giorni

Cinque pasti giornalieri: colazione, pranzo, cena e due spuntini

4 alimenti concessi: cereali, riso, mele e latte

Condimenti: zenzero, succo di limone, basilico

Due litri di acqua al giorno

Perdita di peso: 2chili di media in tre giorni

Benefici: depurativa, detossinante

Controindicazioni: restrittiva, monotona, facile riprendere peso perso in brevissimo tempo, inadatta agli intolleranti al lattosio e agli allergici alle proteine del latte, non tiene conto delle porzioni, non è adatta agli sportivi.

Schema giornaliero tipo

La giornata tipo di chi scegliere la dieta CRAM è suddivisa in cinque pasti: tre principali (colazione, pranzo e cena) più i due spuntini a metà mattina e metà pomeriggio.

Lo schema è piuttosto monotono, e non varia di molto durante i tre giorni. Questo lo schema:

Colazione: succo di mela, fette biscottate integrali e un bicchiere di latte scremato

Pranzo: riso integrale con olio, zenzero e limone (se non piace lo zenzero, una emulsione di basilico fatta con olio evo e basilico)

Cena: pasta integrale con olio e basilico

Spuntini: un bicchiere di latte scremato o mela (anche cotta)

Associata alla dieta ci deve essere una buona dose di idratazione che ha anche funzione depurativa. Si consiglia quindi di bere almeno 2 litri d'acqua al giorno.

Occhio però a non esagerare, meglio non prolungarla nel tempo perché si tratta di una dieta priva di molti nutrimenti essenziali e vitamine: "condurre un regime di questo tipo alla lunga può essere molto pericoloso" ha spiegato.